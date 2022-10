Corentin Moutet si è ritirato dal torneo di Napoli per colpa della scivolosità campo e di un problema agli adduttori (Video)

Nuovo giorno, nuove polemiche nell’ATP 250 di Napoli. Corentin Moutet, giovane francese che il giorno prima era sopravvissuto a una battaglia di 3h31 con il nostro Luca Nardi, si è ritirato giovedì quando stava perdendo 3-5 il suo incontro di secondo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, per non essere d’accordo con le condizioni in cui si stava giocando la partita. Il francese è scivolato un paio di volte sulla linea di fondo nei minuti precedenti la decisione e se n’è andato dopo aver stretto la mano all’arbitro e al rivale senza nemmeno voler chiamare il fisioterapista o il supervisore.

Il francese si è poi giustificato sui social media, rivelando di avere un infortunio agli adduttori che rischiava di aggravarsi con questo tipo di condizioni scivolose.

Naples R2: Another day, another story from Naples. This time, Corentin Moutet ret. vs. Miomir Kecmanovic 3-5.

Both players complained wrt the court condition, esp. for being slippery. ⚠️ Also notice Moutet threw his racquet as well. Reee.

