Race to Turin: Sempre più complicata la situazione degli azzurri. Nel doppio Fognini-Bolelli pienamente in corsa

Si complica sempre più la corsa degli italiani ad un posto nelle Nitto ATP Finals. Dopo la sconfitta al secondo turno nell’UniCredit Firenze Open, Matteo Berrettini torna in campo questa settimana alla Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare con l’obiettivo di tenere vivo il sogno della qualificazione.

Quindicesimo nella Pepperstone ATP Race to Turin, appena dietro quel Jannik Sinner che la settimana scorsa non aveva potuto giocare a Firenze a causa dell’ennesimo infortunio della stagione, Berrettini ha 2.225 punti, 840 in meno di Felix Auger-Aliassime, tornato al settimo posto grazie al titolo conquistato proprio all’Unicredit Firenze Cup. Il canadese, che questa settimana sarà in campo ad Anversa, è al momento l’ultimo dei qualificati in base alla classifica. L’ottavo posto, infatti, spetta a Novak Djokovic anche se non finirà nella Top 8. Il serbo è sicuro di chiudere la stagione tra i primi venti e avendo vinto uno Slam quest’anno (Wimbledon) ha diritto per questo a disputare le Nitto ATP Finals.

PEPPERSTONE ATP RACE TO TURIN (17-10-2022)

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.460 punti

2. Rafael Nadal (ESP) – 5.810

3. Casper Ruud (NOR) – 4.930

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.885

5. Daniil Medvedev (RUS) – 3.555

6. Andrey Rublev (RUS) – 3.440

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 3.065

8. Taylor Fritz (USA) – 2.885

9. Hubert Hurkacz (POL) – 2.725

10. Novak Djokovic (SRB) – 2.720

11. Alexander Zverev (GER) – 2.700

12. Cameron Norrie (GBR) – 2.365

13. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.315

14. Jannik Sinner 2.310

15. Matteo Berrettini (ITA) – 2.225

Simone Bolelli e Fabio Fognini sono a questo punto gli italiani aritmeticamente più vicini alla qualificazione per le Nitto ATP Finals 2022. La coppia azzurra di Davis resta al nono posto nella Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, la graduatoria basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio da cui emergeranno le otto presenti a Torino.

Bolelli e Fognini, che insieme hanno vinto cinque titoli in doppio, saranno teste di serie numero due nell’ATP 250 di Napoli di questa settimana. L’obiettivo degli azzurri è recuperare i 290 punti che li separano da Tim Puetz e Michael Venus, duo tedesco-neozelandese che occupa l’ottava posizione, l’ultima utile per la qualificazione a Torino. Puetz e Venus saranno in campo a Stoccolma come Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara, settimi nella Race. Ad Anversa, invece, altro ATP 250 in programma questa settimana, giocheranno le due coppie che inseguono Bolelli e Fognini in classifica, i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Fatah e i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (17-10-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 6.450

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 5.710

3. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 4.915

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 4.165

5. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.560

6. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 3.150

7. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 3.090

8. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.960

9. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.670

10. Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL) – 2.595