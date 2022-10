Da Napoli: Il resoconto di giornata con il programma di domani (Video)

Il tabellone di qualificazione si chiuderà invece domani, lunedì 17 ottobre, a porte chiuse, sui campi in cemento del Tennis Club Pozzuoli, dove oggi si sono disputate le sfide del primo turno. Una giornata in cui l’Italia è assoluta protagonista con ben nove giocatori impegnati.

A dare lo start ufficiale al torneo è stato uno dei tre derby azzurri in programma, andato in scena sul Campo 1 tra Francesco Passaro, n.126 della classifica mondiale e terza forza del tabellone di qualificazione, ed il giocatore di casa Lorenzo Giustino, n.277 Atp. Il 21enne di Perugia si è imposto in tre set sul napoletano, con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in poco più di due ore di gioco ed al prossimo turno Passaro se la vedrà con Filip Misolic (n. 143 Atp), che ha eliminato il talento della Next Gen azzurra Francesco Maestrelli (n. 186 Atp), uscito di scena nel minimo dei parziali con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 46 minuti di partita.

Nel secondo derby italiano di giornata, il partenopeo nativo di Torre del Greco Raul Brancaccio si è imposto sulla Wild Card Gianmarco Ferrari (n. 420 Atp) con il punteggio di 6-2 6-3, in un’ora e 11 minuti. Al secondo e decisivo turno di qualificazione il giocatore di casa se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry (n.107 Atp), giustiziere del tunisino Aziz Dougaz (n.338 Atp) per 6-2 6-3. Vittoria convincente per la settima testa di serie Giulio Zeppieri, che ha lasciato appena cinque game al suo avversario di giornata, il kazako Beibit Zhukayev (n.332 Atp), eliminato per 6-4 6-1. Il romano ora attende il vincente della partita tra il cinese Zhizhen Zhang (n.110 Atp) e Riccardo Bonadio (n. 189 Atp), ultima in programma sul Campo 3.

Il croato finalista alla Davis Cup nel 2021, Borna Gojo (n.187 Atp), ha infine beneficiato del ritiro dello slovacco Jozef Kovalik (n.137 Atp) sul 3-0 del secondo set, dopo aver fatto suo il parziale d’apertura per 6-3.

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Stefano Napolitano vs [6] Andrea Pellegrino

2. [1] Nicolas Jarry vs [8] Raul Brancaccio (non prima ore: 12:00)

3. Borna Gojo vs [WC] Stefano Napolitano OR [6] Andrea Pellegrino

TC Pozzuoli Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Zhizhen Zhang vs Riccardo Bonadio

2. [3] Francesco Passaro vs [5] Filip Misolic (non prima ore: 12:00)

3. [2] Zhizhen Zhang OR Riccardo Bonadio vs [7] Giulio Zeppieri

Risultati primo turno qualificazioni:

Passaro b. Giustino 64 46 64

Misolic b. Maestrelli 63 64

Brancaccio b. Ferrari 62 63

Jarry b. Dougaz 62 63

Zeppieri b. Zhukayev 64 61

Gojo b. Kovalik 63 30 rit.

[WC] S. Napolitano (ITA) vs [6] A. Pellegrino (ITA) 0-2 sospesa per oscurità

[2] Z. Zhang (CHN) vs R. Bonadio (ITA) 5-3 sospesa per oscurità

MODALITÀ RIMBORSO BIGLIETTI

I possessori dei biglietti validi per le partite di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 avranno due possibilità: potranno chiedere il rimborso totale scrivendo a info@azzurroservice.net (inserendo nell’oggetto “rimborso biglietto ATP250 Napoli”) oppure utilizzare i tagliandi per i match in programma martedì 18 (scrivendo allo stesso indirizzo, inserendo nell’oggetto “cambio biglietto ATP250 Napoli”).