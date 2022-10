Rinviate a domani le qualificazioni della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. Si giocheranno a Pozzuoli le qualificazioni. Domani alle 10 convocata conferenza stampa al Tennis Club Napoli

Gli incontri del primo turno del tabellone di qualificazione della Tennis Napoli Cu by Banca di Credito Popolare, torneo ATP 250, inizialmente in programma oggi, sono stati rinviati a domani, domenica 16 ottobre, e si svolgeranno presso il Tennis Club Pozzuoli.

L’inizio dei match è fissato per le ore 10 e le partite si disputeranno a porte chiuse. Il rinvio e lo spostamento si sono resi necessari per consentire il ripristino dei campi da gioco del Tennis Club Napoli – sia quelli all’interno del circolo che quello nell’Arena allestita alla Rotonda Diaz – attualmente impraticabili per motivi tecnici imprevedibili, non dipesi dall’organizzazione e causati dalla composizione dei campi.

I possessori di biglietto per le due giornate dedicate alle qualificazioni – oggi e domani – potranno chiedere il rimborso totale o sostituire il proprio ticket per assistere alle partite delle prime due giornate del tabellone principale, scegliendo fra la sessione diurna o quella serale.

Richiesta di rimborso: i detentori di biglietti acquistati online potranno indirizzare la richiesta via e-mail a info@azzurroservice.net inserendo nell’oggetto “rimborso ATP 250 Napoli”. Nel corpo della mail va inserito il proprio nominativo seguito dalla dicitura “rimborso qualificazioni”. Chi ha invece acquistato il biglietto presso uno dei punti vendita autorizzati AzzurroService può fare richiesta

di rimborso recandosi direttamente al punto vendita utilizzato.

In alternativa c’è la possibilità di richiedere il biglietto sostitutivo scegliendo tra le giornate di lunedì 17 o martedì 18 ottobre scrivendo allo stesso indirizzo e-mail (info@azzurroservice.net), specificando nell’oggetto il riferimento “cambio biglietto”.

DOMANI, DOMENICA 16 OTTOBRE, ALLE ORE 10 È CONVOCATA UNA CONFERENZA STAMPA PRESSO IL TENNIS CLUB NAPOLI ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DEL TENNIS CLUB NAPOLI RICCARDO VILLARI E DELL’ORGANIZZATORE DEL TORNEO COSIMO NAPOLITANO.

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Francesco Passaro vs Lorenzo Giustino

2. [1] Nicolas Jarry vs Aziz Dougaz

3. [WC] Stefano Napolitano vs [6] Andrea Pellegrino

4. Beibit Zhukayev vs [7] Giulio Zeppieri

TC Pozzuoli Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Francesco Maestrelli vs [5] Filip Misolic

2. [WC] Gianmarco Ferrari vs [8] Raul Brancaccio

3. [4] Jozef Kovalik vs Borna Gojo

4. [2] Zhizhen Zhang vs Riccardo Bonadio