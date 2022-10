Berrettini mastica amaro dopo la sconfitta a Firenze: “Sono stato poco lucido”

Matteo Berrettini non nasconde la sua delusione dopo l’amara sconfitta patita all’esordio all’ATP 250 di Firenze, rimontato da Carballes Baena dopo esser stato a due punti dal successo servendo sul 5-3 nel terzo set. Ecco alcuni passaggi della press conference dopo la partita.

“È una serata complicata da digerire. Mi sono sentito 45 volte vicino a vincerla… Mi rimproverò l’avvio del secondo set. Ero avanti 7-5 e quindi 2-0 di slancio, lui è stato bravo ma io non sono stato abbastanza lucido, come di solito riesco ad essere in quelle fasi. Sul 2-1 se riesco a vincere quel turno di servizio arrivano le palle nuove e la partita sarebbe potuta andare assai più liscia per me. Invece mi sono ritrovato sotto 4-2 e dovuto rimettermi a lottare. Nonostante tutte le difficoltà mi sono rimesso sotto, ho perso il secondo e sono riuscito a portarmi in vantaggio nel terzo set. Quando ho servito per chiudere il 5-3 non ho giocato nemmeno un brutto game, è stato bravo lui a rispondere davvero bene. È una di quelle serate stregate, mi dispiace tanto perché ci tenevo a fare bene a Firenze… magari sarà per il prossimo anno”.

“Prossimi passi? Ancora non ne ho parlato con il mio team, la sconfitta è appena arrivata… Per ora non credo di giocare Napoli, non so nemmeno se ci sia una wild card disponibile. Adesso ho bisogno di dormirci sopra, domani mattina ci riuniremo e decideremo cosa fare, se mi fermo per allenarmi o giocheremo. Non dire di più in questo momento”.