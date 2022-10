Archeo Tennis: 11 ottobre 1940, le bombe tedesche devastano Wimbledon

Ricordare per non dimenticare

In momento così difficile a livello internazionale in Europa per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, fa ancor più impressione ricordare uno dei momenti più bui dell’umanità, la Seconda Guerra mondiale. Proprio l’11 ottobre del 1940, l’All England Club di Wimbledon fu colpito da un massiccio bombardamento delle forze aeree tedesche, causando ingenti danni in tutta l’area e non risparmiando nemmeno il Centre Court del club più famoso al mondo.

Durante il raid di 82 anni fa del “Blitz” (nome usato dalla stampa britannica per descrivere la campagna di bombardamenti tedeschi contro il Regno Unito), il distretto di Wimbledon fu preso di mira dagli aerei da guerra tedeschi in quanto ospitava due fabbriche che producevano materiale bellico per l’esercito britannico e altre industrie considerate “strategiche”. Quella notte il Club, fino a quel momento risparmiato dagli attacchi nemici, fu centrato da cinque bombe: due caddero sul campo da golf di Wimbledon Park, una devastò Church Road all’ingresso nord-est, un’altra demolì la struttura che ospitava gli attrezzi del club e l’ultima colpì il Centre Court. Il tetto del campo fu squarciato e 1.200 posti furono completamente distrutti dall’esplosione. Per fortuna non ci furono vittime.

Quella dell’11 ottobre 1940 fu l’unica incursione aerea che colpì il “tempio” del tennis. Nonostante lo sforzo bellico, per l’intero periodo della Seconda Guerra mondiale i campi in erba del club continuarono ad essere mantenuti in buono stato. Wimbledon non fu in grado di riparare la sezione del Centrale danneggiata fino al 1947. Nel giugno del 1945, appena un mese dopo la fine del conflitto, si tenne presso il club un torneo con giocatori delle forze armate, con la presenza di ben 5.000 spettatori. Un primo segnale di rinascita dopo il buio della guerra. Ecco un breve filmato d’epoca.

I Championships ripresero regolarmente nel 1946, anche se il danno alle tribune causato dal bombardamento costò la perdita di un importante settore di pubblico in quell’edizione insieme ad altri disagi (anche altre strutture colpite nel conflitto e non furono prontamente riparate). I giocatori del primo torneo post-bellico arrivarono da 23 paesi. Non ci furono le qualificazioni e i tabelloni furono selezionati in base al merito passato. I primi campioni di singolare furono il francese Yvon Petra e la statunitense Pauline Betz. Wimbledon era ripartito.

Sono passati molti anni da allora. Di nuovo l’Europa (e il mondo) assiste a una guerra assurda, che lascia solo macerie, morti e miseria. La storia dovrebbe essere un monito per tutti, ricordare gli errori del passato per non caderci di nuovo. Purtroppo la stupidità dell’uomo è superiore a qualsiasi memoria, ma non per questo è tempo perso ricordare e raccontare. È nostro dovere farlo.

Marco Mazzoni