Race To Turin: La situazione di questa settimana. Novak Djokovic qualificato

Si vanno definendo gli otto qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. Grazie al titolo all’Astana Open, ATP 500 svoltosi a Nur-Sultan, la capitale del Kazakistan, Novak Djokovic è diventato il quinto giocatore qualificato per il torneo di fine stagione dopo Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas.

Djokovic è decimo nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica basata sui risultati stagionali, ma il regolamento garantisce l’ultimo posto alle Finals a un campione Slam che finisca la stagione tra l’ottava e la ventesima posizione nella Race. Djokovic, che insegue il sesto titolo nella storia del torneo, si è qualificato per la quindicesima volta, come lo statunitense Andre Agassi. Solo Roger Federer (18), Nadal e Jimmy Connors (16 a testa) vantano più partecipazioni.

Si complica la strada per gli italiani Jannik Sinner, ancora assente dopo l’infortunio alla caviglia nella semifinale del torneo di Sofia, e Matteo Berrettini, che questa settimana sarà di scena al Firenze Open, ATP 250 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Nella corsa è entrato infatti anche lo statunitense Taylor Fritz che grazie al successo a Tokyo è salito al settimo posto nella Race scavalcando anche il canadese Felix Auger-Aliassime.

PEPPERSTONE ATP RACE TO TURIN (10-10-2022)

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.460 punti

2. Rafael Nadal (ESP) – 5.810

3. Casper Ruud (NOR) – 4.930

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.930

5. Daniil Medvedev (RUS) – 3.555

6. Andrey Rublev (RUS) – 3.235

7. Taylor Fritz (USA) – 2.885

8. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 2.880

9. Hubert Hurkacz (POL) – 2.725

10. Novak Djokovic (SRB) – 2.720

11. Alexander Zverev (GER) – 2.700

12. Cameron Norrie (GBR) – 2.365

13. Jannik Sinner 2.310

14. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.270

15. Matteo Berrettini (ITA) – 2.225

Simone Bolelli e Fabio Fognini guadagnano una posizione nella Race e sono adesso al nono posto: gli azzurri restano a 335 punti dalla coppia formata dal tedesco Tim Puetz e dal neozelandese Michael Venus che occupano l’ottava posizione, l’ultima utile per staccare il pass per le Finals di Torino.

La coppia azzurra di Davis, che nel 2015 conquistò la prima storica vittoria per l’Italia alle Nitto ATP Finals, ha superato i colombiani Cabal/Farah nella Race ma si sono però fermati ai quarti dell’ATP 500 di Astana, proprio come Puetz e Venus. Questa settimana gli azzurri avranno l’occasione di ridurre il gap in classifica: giocheranno infatti a Gijon, mentre la coppia tedesco-neozelandese non è iscritta ad alcun torneo Sono cinque i posti ancora disponibili per le Nitto ATP Finals in doppio. Sono già qualificate tre coppie: Wesley Koolhof e Neal Skupski, Rajeev Ram e Joe Salisbury, Marcelo Arevalo e Jean-Julien Rojer.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (10-10-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 6.450

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 5.710

3. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 4.915

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 4.120

5. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.560

6. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 3.150

7. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 3.090

8. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.960

9. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.625

10. Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL) – 2.595