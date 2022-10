ATP 250 Firenze: Il Tabellone di Qualificazione. Cinque azzurri al via

ATP 250 Firenze – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Safiullin, Roman vs Celikbilek, Altug

Serdarusic, Nino vs (8) Vavassori, Andrea

(2) Ymer, Mikael vs Seppi, Andreas

Copil, Marius vs (7) Gojo, Borna

(3) van Rijthoven, Tim vs Dougaz, Aziz

(WC) Ferrari, Gianmarco vs (6) Dzumhur, Damir

(4) Zhang, Zhizhen vs (WC) Berrettini, Jacopo

Miedler, Lucas vs (5) Cobolli, Flavio

Campo 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Tim van Rijthoven vs Aziz Dougaz

2. [1] Roman Safiullin vs Altug Celikbilek

3. Marius Copil vs [7] Borna Gojo

4. Nino Serdarusic vs [8] Andrea Vavassori