Da Parma: Il resoconto di giornata con il programma di domani dei Quarti di Finale

Roberto Carballes Baena si prende la scena al Parma Challenger presented by Iren. La prima testa di serie del torneo ATP Challenger 125 che si sta disputando al TC Parma, che ha co-organizzato l’evento con MEF Tennis Events ed il contributo del Comune di Parma, si è aggiudicata con un netto 6-3 6-2 la sfida che ha aperto il programma del Centrale. Niente da fare per Miljan Zekic, che dopo aver superato Giulio Zeppieri all’esordio si è arreso al rivale iberico. Avanza ai quarti di finale anche Vit Kopriva, che fa suo il derby contro Zdenek Kolar per 6-3 2-6 6-3. In serata il programma dei secondi turni si completerà con la sfida tra Gian Marco Moroni e Mate Valkusz.

Carballes Baena a caccia del best ranking – Dopo la maratona d’esordio contro Gianmarco Ferrari, la prima testa di serie Roberto Carballes Baena si è fatto strada ai quarti di finale battendo Miljan Zekic per 6-3 6-2: “Ho superato due avversari impegnativi. Zekic è aggressivo, ho dovuto servire bene per tutta la partita e ho alzato il livello nei momenti giusti”. Ai quarti di finale lo spagnolo affronterà Vit Kopriva, che si è aggiudicato per 6-3 2-6 6-3 il derby contro Zdenek Kolar. Il tennista di Tenerife, questa settimana numero 77 ATP, ha la chance di ritoccare il proprio best ranking a fine torneo: “Sto giocando bene, l’ultimo mese è stato ottimo. Voglio continuare così e sarebbe bello lasciare Parma ritoccando il best ranking. Essere prima testa di serie all’atto pratico non cambia molto, in campo ogni partita va giocata e lo ha confermato l’incontro d’esordio contro Ferrari, che da wild card si è comportato molto bene”. Nella giornata di venerdì 7 ottobre le sfide dei quarti di finale inizieranno alle ore 14.00, sul Centrale si partirà proprio con il match del numero uno del seeding. A seguire in campo gli azzurri: Mager-Lajovic e Vavassori-Kovalik le sfide in programma.

Risultati di giovedì 6 ottobre

2° turno

Roberto Carballes Baena (1) b. Miljan Zekic 6-3 6-2

Vit Kopriva b. Zdenek Kolar 6-3 2-6 6-3

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs Vit Kopriva

2. Gianluca Mager vs [2] Dusan Lajovic

3. Andrea Vavassori vs Jozef Kovalik

Grand Stand – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Carlos Taberner OR [Alt] Timofey Skatov vs [Q] Mate Valkusz OR [WC] Gian Marco Moroni

2. Luis David Martinez / Igor Zelenay vs [2] Jonny O’Mara / Philipp Oswald

3. [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic OR Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar vs [3] Alexander Erler / Lucas Miedler OR N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan