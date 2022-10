Da Parma: Il resoconto di giornata con interviste e il programma di domani

Gianluca Mager e Stefano Travaglia staccano tra gli applausi il pass per il secondo turno del Parma Challenger presented by Iren. I due azzurri, recentemente entrambi in top 100, hanno superato Marco Cecchinato e Oleksandr Ovcharenko nei rispettivi match d’esordio nell’ATP Challenger 125 co-organizzato dal TC Parma e da MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma. Approda al secondo round anche Flavio Cobolli, che si aggiudica per 6-4 7-5 l’altro derby di giornata, quello contro il qualificato Fausto Tabacco. Avanti anche la seconda testa di serie, il serbo Dusan Lajovic, vittoria per 6-2 7-6(4) contro il diciottenne Luca Van Assche.

Mager: “Obiettivi? Ritrovare il mio tennis e risalire” – Parma come punto di ripartenza, questo è l’augurio di Gianluca Mager. Dopo il trionfo nel Challenger di Gran Canaria (organizzato da MEF Tennis Events) a marzo, il ligure è incappato in un momento complicato e sta provando a riscalare il ranking che attualmente lo vede alla piazza numero 184: “Ho giocato la mia miglior partita da qualche mese a questa parte. Cecchinato è reduce dal trionfo di Lisbona e abbiamo messo in scena una partita di alto livello, sono contento di come ho gestito il vantaggio nel finale”. Il derby che ha animato il centrale si è concluso con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 per il tennista di Sanremo, che al secondo turno se la vedrà di nuovo contro un connazionale, nello specifico Federico Arnaboldi: “Sono partito bene e voglio fare un bel torneo. Sono tornato ad allenarmi come si deve e chiaramente voglio provare a scalare la classifica, prima però devo riprendere il mio tennis e poi puntare sul prossimo anno”.

Travaglia, una rimonta da urlo – “Il mio avversario è partito bene, mentre io ho impattato un po’ sotto la media. Nel secondo set ho ritrovato grinta e poi il break del 3-3 ha indirizzato la partita nel set decisivo”. Il commento di Stefano Travaglia, che si è lasciato andare ad un urlo di liberazione al termine del confronto vinto 1-6 6-1 6-3 contro l’ucraino Oleksandr Ovcharenko. Come Mager, anche il marchigiano vuole chiudere bene la stagione per gettare le basi in vista dell’anno nuovo e di una possibile rimonta in classifica, che attualmente lo vede alla posizione 292: “Ho vissuto un 2022 di alti e bassi, ma fisicamente, mentalmente e tennisticamente sto bene. Voglio giocare fino alla fine di novembre, poi programmerò bene la pre season”. Negli altri match dei giocatori di casa, è arrivata la vittoria di Cobolli nella sfida contro Tabacco. Escono dal torneo invece Francesco Forti e Stefano Napolitano, superati da Carlos Taberner e Timofey Skatov.

Risultati di martedì 4 ottobre

1° turno

Vit Kopriva b. Oriol Roca Batalla (Q) 7-6(7) 6-1

Zdenek Kolar b. Francesco Passaro (5) 6-4 6-2

Stefano Travaglia b. Oleksandr Ovcharenko (1) 1-6 6-1 6-3

Flavio Cobolli b. Fausto Tabacco (Q)

Carlos Taberner (6) b. Francesco Forti (Q) 6-4 6-0

Timofey Skatov (Alt) b. Stefano Napolitano (Q) 7-5 6-3

Mate Valkusz (Q) b. Riccardo Bonadio 7-6(5) 6-4

Gianluca Mager b. Marco Cecchinato (8) 5-7 6-4 6-3

Dusan Lajovic (2) b. Luca Van Assche (SE) 6-2 7-6(4)

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Andrea Vavassori vs Stefano Travaglia

2. Nikolas Sanchez Izquierdo vs [2] Dusan Lajovic

3. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Flavio Cobolli / Andrea Vavassori

Grand Stand – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Gianluca Mager vs [WC] Federico Arnaboldi

2. Davide Pozzi / Alexander Weis vs N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan (non prima ore: 16:00)

3. [WC] Federico Arnaboldi / Gianmarco Ferrari vs [2] Jonny O’Mara / Philipp Oswald

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Flavio Cobolli vs Jozef Kovalik

2. Luis David Martinez / Igor Zelenay vs [4] Romain Arneodo / Sam Weissborn (non prima ore: 16:00)

3. [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs [WC] Alessio De Bernardis / Stefano Travaglia