Andrea Vavassori si illumina nella notte di Parma

Andrea Vavassori batte Tomas Martin Etcheverry ed approda al secondo turno del Parma Challenger presented by Iren.

Il successo dell’azzurro anima la sessione serale del TC Parma, teatro del torneo ATP Challenger 125 co-organizzato con MEF Tennis Events ed il sostegno del Comune di Parma. Nella serata sconfitta all’esordio anche il numero sette del seeding Andrea Pellegrino che si è arreso per 6-1 6-3 ad un ottimo Jozef Kovalik, reduce dal trionfo a Tulln. Nella giornata di martedì 4 ottobre debutteranno le prime due teste di serie Roberto Carballes Baena e Dusan Lajovic, per loro sfide contro Gianmarco Ferrari e Luca Van Assche.

Vavassori si accende contro Etcheverry – Tra singolo e doppio Andrea Vavassori non vuole scegliere ed i risultati gli danno ragione. Sul Grandstand l’azzurro ha superato per 6-3 2-6 6-4 Tomas Martin Etcheverry, terza testa di serie del Parma Challenger. “Ho giocato bene nel primo set, poi Tomas ha capito come contrastare il mio gioco offensivo – le parole di “Wave” al termine delle 2 ore e 37 di gioco -. Più volte mi ha inchiodato sul rovescio e non è stato facile contrastare le sue soluzioni, ma nei momenti importanti ho giocato la partita come l’ho immaginata”. Numero 202 in singolare e numero 52 in doppio, il piemontese si divide tra Challenger e circuito maggiore per poter proseguire la scalata in entrambe le discipline: “Trovare un equilibrio giocando due circuiti differenti non è facile, però non voglio scegliere tra singolo e doppio, quindi andrò avanti cercando di bilanciare le due cose”, conclude Vavassori.