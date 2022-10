ATP 500 Astana: Il programma completo di Martedì 04 Ottobre 2022. Domani in campo Luca Nardi e i Big

Giocherà domani mattina Luca Nardi nel primo turno del torneo ATP 500 di Astana.

L’azzurro sfiderà in un “derby” tra qualificati il russo Alexander Shevchenko classe 2000 e n.146 ATP.

Domani in campo anche i Big tra cui Carlos Alcaraz, Danniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maxime Cressy vs Karen Khachanov

2. [3] Stefanos Tsitsipas vs [WC] Mikhail Kukushkin

3. [1] Carlos Alcaraz vs [LL] David Goffin

4. Tallon Griekspoor vs Alexander Bublik (non prima ore: 14:00)

5. Albert Ramos-Vinolas vs [2] Daniil Medvedev

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Pavel Kotov vs Alejandro Davidovich Fokina

2. [Q] Alexander Shevchenko vs [Q] Luca Nardi

3. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Hubert Hurkacz / Jan Zielinski (non prima ore: 10:00)

4. Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Adrian Mannarino / Fabrice Martin

5. [Q] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos