Luca Nardi batte David Goffin, ex top ten dopo aver annullato tre palle match e approda nel tabellone principale di Astana (con il tabellone aggiornato)

Bella vittoria di Luca Nardi che approda nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Astana.

L’azzurro ha sconfitto al turno decisivo il belga David Goffin classe 1990 e n.65 ATP, con il risultato di 36 76 (3) 76 (2) dopo 2 ore e 57 minuti di partita.

Da segnalare che nel secondo set Nardi dopo aver mancato un vantaggio di 5 a 3, sul 5 a 6, 15-40, ha annullato tre palle match sul proprio servizio e poi vinto la frazione al tiebreak per 7 punti a 3.

Nel terzo set Luca sul 3 pari, 0-40,annullava tre palle break consecutive e nel gioco successivo era il belga ad annullare un break point.

Sul 6 a 5 l’azzurro mancava una palla match, ma c’era Goffin al servizio. Nel tiebreak Nardi dal 2 pari infilava un duro parziale di cinque punti consecutivi conquistando set e match per 7 punti a 2.

Md

(1) Alcaraz, Carlos vs Rune, Holger

Mannarino, Adrian vs (WC) Wawrinka, Stan

Qualifier vs Karatsev, Aslan

Qualifier vs (5) Rublev, Andrey

(3) Tsitsipas, Stefanos vs (WC) Kukushkin, Mikhail

Qualifier vs Qualifier

Griekspoor, Tallon vs Bublik, Alexander

Cerundolo, Francisco vs (7) Hurkacz, Hubert

(9) Cilic, Marin vs Otte, Oscar

Cressy, Maxime vs Khachanov, Karen

van de Zandschulp, Botic vs (WC) Zhukayev, Beibit

Garin, Cristian vs (4/WC) Djokovic, Novak

(8) Auger-Aliassime, Felix vs Bautista Agut, Roberto

Qualifier vs Davidovich Fokina, Alejandro

(SE) Huesler, Marc-Andrea vs Ruusuvuori, Emil

Ramos-Vinolas, Albert vs (2) Medvedev, Daniil