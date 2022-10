Challenger Alicante: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. 4 azzurri nel Tabellone Principale e 1 nelle quali

Challenger Alicante – Tabellone Principale – hard

(1) Verdasco, Fernando vs Domingues, Joao

Krutykh, Oleksii vs Caruso, Salvatore

(WC) Landaluce, Martín vs Geerts, Michael

Zuk, Kacper vs (8) Klein, Lukas

(4) Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

(Alt) Harris, Billy vs (WC) Blanch, Dali

Qualifier vs Giustino, Lorenzo

Qualifier vs (7) Marozsan, Fabian

(5) Brancaccio, Raul vs Qualifier

Ferreira Silva, Frederico vs Hassan, Benjamin

de Jong, Jesper vs (Alt) Haase, Robin

(WC) Blanch, Ulises vs (3) Arnaldi, Matteo

(6) Nava, Emilio vs Mayot, Harold

Qualifier vs Qualifier

Alvarez Varona, Nicolas vs Decamps, Gabriel

Hardt, Nick vs (2) Blancaneaux, Geoffrey

(1) Jianu, Filip Cristianvs (Alt) Cervantes, Inigo(WC) Segado Esteve, Rafaelvs (10) Habib, Hady

(2) Yunchaokete, Bu vs (Alt) Vidal Azorin, Jose Fco.

(Alt) Echeverria, John vs (8) Gutierrez, Oscar Jose

(3) Gaio, Federico vs (Alt) Barreto Sanchez, Diego Augusto

Hemery, Calvin vs (7) Fomin, Sergey

(4) Parker, Stuart vs Menendez-Maceiras, Adrian

(WC) Blanch, Darwin vs (12) Santillan, Akira

(5) Molleker, Rudolf vs (WC) Orgiles Garcia Retamero, Izan

(WC) Manzanera Pertusa, Alejandro vs (9) Peliwo, Filip

(6) Atmane, Terence vs Prihodko, Oleg

Merida, Daniel vs (11) Diez, Steven

1. [WC] Darwin Blanchvs [12] Akira Santillan2. [WC] Rafael Segado Estevevs [10] Hady Habib3. [3] Federico Gaiovs [Alt] Diego Augusto Barreto Sanchez(non prima ore: 12:30)4. [WC] Alejandro Manzanera Pertusavs [9] Filip Peliwo

Pista 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] John Echeverria vs [8] Oscar Jose Gutierrez

2. [4] Stuart Parker vs Adrian Menendez-Maceiras

3. Calvin Hemery vs [7] Sergey Fomin (non prima ore: 12:30)

4. Daniel Merida vs [11] Steven Diez

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Bu Yunchaokete vs [Alt] Jose Fco. Vidal Azorin

2. [1] Filip Cristian Jianu vs [Alt] Inigo Cervantes

3. [5] Rudolf Molleker vs [WC] Izan Orgiles Garcia Retamero (non prima ore: 12:30)

4. [6] Terence Atmane vs Oleg Prihodko