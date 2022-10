WTA 500 Ostrava: Il Tabellone Principale. Iga Swiatek guida il seeding

WTA 500 Ostrava – Tabellone Principale – hard

(1) Iga Swiatek vs Bye

Qualifier vs Shuai Zhang

Qualifier vs Qualifier

(WC) Karolina Muchova vs (7) Beatriz Haddad Maia

(3) Anett Kontaveit vs Bye

Jil Teichmann vs (WC) Tereza Martincova

Victoria Azarenka vs Ekaterina Alexandrova

Emma Raducanu vs (5) Daria Kasatkina

(6) Belinda Bencic vs Qualifier

Shelby Rogers vs Barbora Krejcikova

Qualifier vs Karolina Pliskova

Bye vs (4) Maria Sakkari

(8) Jelena Ostapenko vs Aliaksandra Sasnovich

Madison Keys vs Elena Rybakina

(WC) Petra Kvitova vs Qualifier

Bye vs (2) Paula Badosa