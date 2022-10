Challenger Lisbona, Orleans e Buenos Aires : I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Lisbon (Portogallo) – Semifinali, terra battuta

ATP Lisbon Luca Van Assche Luca Van Assche 40 0 Filip Misolic [4] • Filip Misolic [4] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0

1. [Q] Luca Van Asschevs [4] Filip Misolic

2. [Alt] Timofey Skatov vs [5] Marco Cecchinato



3. [3] Zdenek Kolar / Goncalo Oliveira vs [2] Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko



CHALLENGER Orleans (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

1. [1] Nicolas Mahut/ Edouard Roger-Vasselinvs [3] Luke Johnson/ Jonny O’Mara

2. [SE] Adrian Andreev vs [4] Quentin Halys



3. Gregoire Barrere vs [2] Hugo Gaston



4. Hendrik Jebens / Petros Tsitsipas vs [Alt] Michael Geerts / Skander Mansouri



CHALLENGER Charleston (USA) – cemento

1. Renzo OlivoOR [4] Camilo Ugo Carabellivs Dmitry Popko

2. [SE] Mariano Navone vs Juan Manuel Cerundolo OR [5] Facundo Bagnis



3. Thiago Agustin Tirante / Juan Bautista Torres OR [4] Roman Andres Burruchaga / Facundo Diaz Acosta vs [2] Guido Andreozzi / Guillermo Duran (non prima ore: 20:00)



