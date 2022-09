WTA 500 Ostrava: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 500 Ostrava – Tabellone Qualificazione – hard

Court 1 – ore 09:00

(1) Ajla Tomljanovic vs Alexandra Cadantu-Ignatik Inizio 09:00

(2) Bernarda Pera vs Barbora Palicova

Nikola Bartunkova vs (8) Linda Noskova

Tereza Valentova vs (10) Anna Karolina Schmiedlova

Eugenie Bouchard vs (7) Oceane Dodin

(5) Dalma Galfi vs Lucie Havlickova

Court 2 – ore 09:00

Georgina Garcia Perez vs (9) Daria Snigur Inizio 09:00

Alycia Parks vs (12) Oksana Selekhmeteva

(3) Marta Kostyuk vs Anastasia Zakharova

(4) Xiyu Wang vs Catherine McNally

(6) Tamara Korpatsch vs Gabriela Lee

Jessika Ponchet vs (11) Anna Blinkova