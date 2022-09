Lunedì prossimo il ranking ATP sarà guidato da due spagnoli, non era mai accaduto

Alcaraz e Nadal in vetta alla classifica

Con i 250 punti persi da Casper Ruud nell’ATP Live Ranking, Rafael Nadal lunedì prossimo scalzerà il norvegese alla seconda posizione della classifica mondiale.

Con Alcaraz stabile al n.1, per la prima volta nella storia del ranking ATP (da quando è redatto al computer), due tennisti spagnoli saranno in cima al tennis maschile: Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Il più anziano e vincente campione negli Slam, e il giovane talento del tennis mondiale, diventato più giovane n.1 del tennis dopo il grande successo agli US Open. Complimenti alla Spagna!

Bisogna tornare all’anno 2000 per ritrovare due tennisti dello stesso paese come n.1 e n.2 nel ranking ATP, allora furono Pete Sampras e Andre Agassi.