Corentin Moutet rincara la dose dopo lo scontro con Andreev e lo attacca su Instagram: “Ho sentito le tue minacce, ti aspetto con impazienza”

Dopo il bruttissimo episodio di cui si è reso protagonista questa sera al Challenger di Orleans al termine della partita di secondo turno contro il bulgaro Adrian Andreev, il francese Corentin Moutet ha pubblicato una storia sul proprio canale ufficiale di Instagram fornendo la sua versione dei fatti. Il transalpino, uscito sconfitto in tre set, ha scritto: “Non voglio scusarmi per quello che è successo a fine partita. Quando un giocatore si permette di mandarmi a fanc**lo per due volte guardandomi negli occhi, non posso far altro che fargli capire a modo mio che queste cose non vanno fatte. Alla fine della partita avete applaudito questo giocatore, forse per voi sono cose accettabili ma per me no. Mi ha minacciato e mi ha chiesto di aspettarlo all’uscita dal campo: ovviamente l’ho fatto, per dieci minuti, ma lui era nascosto dall’altra parte dietro a sei addetti alla sicurezza. Ho sentito le tue minacce, quindi quando uscirai dalla stanza in cui ti hanno portato sarei molto felice di vedertele eseguire. Ti aspetto con impazienza, possiamo parlare con calma“. A tutto questo, Moutet ha allegato l’emoji di un pagliaccio.