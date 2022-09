Video del Giorno: Moutet e Andreev vengono alle mani al termine della partita a Orleans

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto questa sera al Challenger di Orleans, in Francia, al termine del match di secondo turno che vedeva contrapposti il padrone di casa Corentin Moutet, accreditato della prima testa di serie, e il bulgaro Adrian Andreev. Quest’ultimo, attuale n.247 del ranking ATP e al via con uno special exempt dopo la semifinale raggiunta la scorsa settimana a Genova, si è imposto a sorpresa col punteggio di 2-6 7-6(3) 7-6(2), strappando il pass per i quarti di finale, dove troverà il vincente del confronto tra Fils e Gombos.

Al momento della consueta stretta di mano, tra Moutet (già protagonista di comportamenti sopra le righe nel recente passato) e Andreev non è volata soltanto qualche parola di troppo, ma i due giocatori sono persino venuti alle mani tanto da richiedere l’immediato intervento del giudice di sedia Dawid Klawikowski, il quale ha provveduto a separare i due protagonisti del diverbio. Di seguito il video di quanto accaduto.