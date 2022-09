Laver: “Qualcosa è scattato nella testa di Kyrgios, continuerà a giocare bene”. Nick giocherà a Bercy

Nick Kyrgios è stato uno dei giocatori più “caldi” della scorsa estate. A Wimbledon ha giocato la sua prima finale in uno Slam, sul cemento USA ha dato continuità a quello splendido risultato, riuscendo a tenere per la prima volta in carriera un rendimento alto per varie settimane. A livello di atteggiamento e carattere, il vero punto debole del talento australiano, sembra cambiato, trasformato in un tennista diverso. Lo conferma anche il leggendario Rod Laver, che parlando alla stampa del suo paese si è soffermato con qualche considerazione su Nick. Secondo il due volte campione del Grande Slam, Kyrgios continuerà a giocare a buon livello, non è stata solo una fiammata.

“Kyrgios ha tutte le abilità possibili, può giocare al meglio ogni colpo che potresti desiderare in campo. Probabilmente è uno dei più grandi al servizio nel gioco. È preciso e riesce a giocare l’Ace sotto pressione. Ero entusiasta quando ha raggiunto la finale, non pensava di poter vincere Wimbledon. Nella mia testa, ho pensato: ‘Ehi, fai la tua migliore prestazione. Potresti sorprenderti’. Un mese o due dopo, ho detto: ‘Puoi vincere alcune di queste partite. Perché non ti applichi, amico?’ Credo sia scattato davvero qualcosa. Si è reso conto, ‘cavolo, sono abbastanza bravo, posso farcela’. Questa è stata la cosa più grande che gli è successa”.

“Purtroppo ha preferito tornare in Australia e non giocare nella Laver Cup, sarebbe stato uno spettacolo vederlo in campo. Ma è ora consapevole, può giocare e competere per vincere. Finora entrava in campo pensando: ‘Se faccio tre game, ok, è abbastanza’. Ora al contrario sta pensando: ‘Il prossimo anno? Wimbledon? Vedrete un giocatore diverso.'”

Nel frattempo Nick ha confermato su Instagram, rispondendo ad una domanda di un suo fan, che tornerà in Europa per giocare il Masters 1000 di Bercy. È la prima volta in carriera che l’australiano giocherà il torneo francese.