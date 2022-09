Race to Milan: Italiani stabili. In evidenza Nakashima

La stagione del tennis si avvia verso la sua fase conclusiva e si avvicina anche l’appuntamento con le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma dall’8 al 12 novembre all’Allianz Cloud di Milano, torneo che metterà di fronte i migliori otto Under 21 del mondo nella Pepperstone ATP Race To Milan.

Per quanto riguarda i giocatori italiani, sono sempre in sette tra i primi 15 con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in seconda e terza posizione, entrambi impegnati questa settimana nell’ATP 250 di Sofia, torneo dal sapore Next Gen grazie alla presenza anche del danese Holger Rune (n. 4) e del britannico Jack Draper (n. 5).

Subito fuori dai migliori otto, c’è Francesco Passaro che spera di essere uno dei protagonisti all’Allianz Cloud visto che Carlos Alcaraz (n.1 della Race to Milan) è già matematicamente qualificato per le Nitto ATP Finals di Torino e Sinner è in corsa. Il ventunenne di Perugia è volato a Lisbona per disputare il torneo challenger dove è presente anche Giulio Zeppieri (n.14 del ranking Next Gen), che questa settimana ha fatto registrare l’unico cambiamento tra gli italiani, scavalcato da Matteo Arnaldi (n. 13). Nei top 15 anche Luca Nardi (n.12) e Flavio Cobolli (n.15).

In evidenza Brandon Nakashima che, grazie alla settimana perfetta appena disputata e culminata con la vittoria del primo titolo ATP a San Diego, ha compiuto un altro passo in avanti (da n.7 a n.6) verso il ritorno alle Finals di Milano. Il 21enne statunitense è stato infatti già protagonista all’Allianz Cloud nella passata stagione quando perse in semifinale contro Sebastian Korda (poi battuto in finale da Carlos Alcaraz) in cinque intensi set.

PEPPERSTONE RACE TO MILAN (26-09-2022)

1. Carlos Alcaraz (19 anni, ESP) – 6.460 punti

2. Jannik Sinner (21, ITA) – 2.220

3. Lorenzo Musetti (20, ITA) – 1.266

4. Holger Rune (19, DEN) – 1.188

5. Jack Draper (20, GBR) – 925

6. Brandon Nakashima (21, USA) – 842

7. Jiri Lehecka (20, CZE) – 602

8. Chun-Hsin Tseng (21, TPE) – 470

9. Francesco Passaro (21, ITA) – 434

10. Dominic Stricker (20, SUI) – 390

11. Filip Misolic (21, AUT) – 340

12. Luca Nardi (19, ITA) – 320

13. Matteo Arnaldi (21, ITA) – 313

14. Giulio Zeppieri (20, ITA) – 312

15. Flavio Cobolli (20, ITA) – 288