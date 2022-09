Race To Turin: Si riaccende la corsa per Torino

Dopo la Coppa Davis e la Laver Cup, si riaccende la corsa per le Nitto ATP Finals di Torino. Jannik Sinner, quattordicesimo nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, è iscritto a Sofia, torneo dove ha festeggiato il primo titolo ATP nel 2020 e l’anno scorso si è confermato campione senza cedere nemmeno un set.

Tanti i big impegnati nei tornei di questa settimana, tutti trasmessi in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis. Il norvegese Casper Ruud, terzo nella Race, è la prima testa di serie nel primo torneo ATP di scena a Seul, in Corea del Sud, dal 1996. Oltre a Ruud, finalista quest’anno al Roland Garros e agli US Open, in tabellone anche Taylor Fritz e Cameron Norrie, rispettivamente decimo e undicesimo nella Race.

Le loro chances di qualificazione dipendono anche dai risultati di Novak Djokovic, quindicesimo nella Race. Se infatti dovesse finire la stagione in Top 20, il serbo andrebbe a Torino al posto dell’ottavo giocare nella Race. “Nole” non cambia programmazione nonostante i problemi al polso destro di cui ha parlato in Laver Cup. Il campione di Wimbledon è il più atteso a Tel Aviv, teatro dell’ultima finale in carriera di Jimmy Connors nel 1983.

PEPPERSTONE ATP RACE TO TURIN, TOP 15 (26-09-2022)

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.460 punti

2. Rafael Nadal (ESP) – 5.810

3. Casper Ruud (NOR) – 4.885

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.630

5. Daniil Medvedev (RUS) – 3.375

6. Andrey Rublev (RUS) – 3.055

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 2.860

8. Alexander Zverev (GER) – 2.700

9. Hubert Hurkacz (POL) – 2635

10. Taylor Fritz (USA) – 2.385

11. Cameron Norrie (GBR) – 2.320

12. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.270

13. Matteo Berrettini (ITA) – 2.225

14. Jannik Sinner (ITA) – 2.220

15. Novak Djokovic (SRB) – 1.970

Rispetto alla scorsa settimana c’è solo una variazione nella Top 10 della Pepperstone ATP Live DoublesTeams Rankings, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio che determinerà i qualificati per le Finals. Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara sono saliti al sesto posto scavalcando Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis grazie alla finale a Metz, la sesta in stagione dopo quella vinta ad Amburgo e quelle perse a Montpellier, Dallas, Queen’s e Umago.

Questa settimana tornano in campo Bolelli e Fognini, decimi nella Race. La coppia italiana è prima testadi serie a Sofia dove insegue il terzo titolo stagionale. In campo anche gli immediati inseguitori dei “Chicchi”, i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies, undicesimi nella Race. Due volte campioni del Roland Garros, sono teste di serie numero due a Tel Aviv.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (26-09-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 6.450

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 5.710

3. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 4.915

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 3.620

5. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.380

6. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 3.090

7. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 2.970

8. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.870

9. Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL) – 2595

10. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.445