Roger Federer, campione di umanità

“Stasera piangerò”, mi dico, attendendo la Laver Cup di Londra già dal primo pomeriggio. Ruud e Tsitsipas hanno già vinto i singolari, ma l’attesa è tutta per stasera: stasera giocherà “Il Tennis”; stasera giocheranno Maradona e Pelé; stasera sarà di scena il Re, l’unico capace, con la sua luce, di oscurare la classe della Regina; stasera per il mondo intero Roger Federer giocherà in casa, come fosse per tutti la squadra del cuore, ci tremeranno le vene e i polsi, avremo un cuore solo…

Sarà emozionante come salutare sulla porta l’amatissimo figlio che lascia la casa dei genitori, sarà come quando abbiamo salutato la cara maestra delle elementari, l’ultimo giorno di scuola.

È stata molto sofferta e gradualmente maturata la decisione di lasciare la grande famiglia del tennis, a causa del problema al ginocchio destro: un sottile ingranaggio saltato in un perfetto orologio svizzero, mosso da una singolare volontà e da un talento straordinario, uniti a un amore appassionato per il tennis, a cui ha dedicato la migliore parte della sua vita.

Stasera è l’ultima per quel piccolo raccattapalle di Basilea che sognava di diventare campione mentre osservava nella sua città i tennisti sul campo, quel ragazzo che inizialmente si comportava male, che sudando e respirando terra rossa ha affinato il suo talento e formato il suo carattere riuscendo a vincere 20 Grandi Slams, 103 titoli e un totale di 1251 partite, che ha brillato

per 310 settimane come numero 1 del mondo, senza mai, mai ritirarsi. Stasera sarà la sua ultima partita ufficiale di tennis: per l’ultima volta allaccerà le scarpe sui calzini immacolati e saluterà il pubblico adorante.

Le aspettative di ogni fan sono altissime. Ci ha già ampiamente ringraziati tutti, con la gratitudine verso chi gli sarà sempre grato, virtù di cui solo i cuori nobili sono capaci. Non ci consola l’ipotetica

prospettiva di sentirlo, in futuro, nella nuova fase della sua vita, in una possibile veste di commentatore televisivo; non ci consola coltivare col pensiero i piccoli Federer, i figli che forse presto si alleneranno nell’accademia di Nadal. Stasera Roger uscirà dai campi ed entrerà definitivamente nel Mito, eterno come i miti.

Gentile e signorile come sempre, Roger sorride ad ogni inquadratura, mentre io mi ripeto: “Stasera piangerò…”

Tanti auguri, Roger, goditi la tua festa!

(…)

Sono quasi le 23: Murray, ormai esausto, ha giocato fino al tiebreak contro De Minaur e ora, dopo una lunga attesa, sta per cominciare una partita indimenticabile. Siamo tutti incollati al video, in attesa di Roger, che giocherà con Nadal contro Tiafoe e Sock. Roger non scende in campo per giocare una partita ufficiale da circa 14 mesi e, sin dall’arrivo, il

pubblico celebra il suo campione con un’ovazione calorosa e affettuosa, pressoché continua per tutta la serata. Al terzo gioco del primo set il giudice di sedia, lo svedese di origini marocchine Mohamed Lahyani, non ha visto e non vuol credere che la palla di Federer sia passata attraverso uno spazio all’angolo della rete: ridono tutti, increduli e divertiti. Roger sembra leggero, come a una festa. Nella pausa del 4-3 a favore di Federer e Nadal, tra il pubblico un tifoso spogliarellista si esibisce in uno show sfilandosi, una dopo l’altra, una incredibile serie di T-shirt con il’inconfondibile logo RF di Roger Federer. Inizialmente la coppia del team Word gioca un po’ distrattamente e viene ripresa dal capitano John McEnroe. Novak Djokovic intanto, presso l’altra panchina, fa le veci del laconico Bjorn Borg che si limita ad applaudire e a battere il cinque, mentre Novak, a braccia levate, sollecita gli applausi del pubblico. Una gran bella partita, che finisce al tiebreak con la vittoria del team World. Ma, un istante dopo la fine, si prende improvvisamente coscienza che quella partita non conta niente, se non per il fatto che c’è lui, Roger Federer, che ora, in diretta, piange tutte le lacrime di una vita, che hanno il potere disarmante di farci vedere, come in uno specchio, la nostra comune fragile condizione umana.

Alle ore 1:59 si interrompe il collegamento televisivo, che ci lascia con la consapevolezza, intrisa di lacrime, di aver perso sui campi da tennis non solo il campione di tutti i tempi, l’icona assoluta della sportività ai massimi livelli, ma anche l’incarnazione dell’humanitas, rappresentazione di quanto l’uomo con le sue doti possa innalzarsi agli dei senza tuttavia perdersi per senso di onnipotenza, ma anzi, malgrado l’idolatria delle folle, sia capace di riconoscere, accettare e con coraggio confessare platealmente a tutto il mondo i limiti dell’uomo. Per questo piangiamo, perché stasera abbiamo toccato l’essenza umana, per illustrare la quale grandi poeti e filosofi hanno cercato le parole, sperimentandone spesso l’impotenza. Roger stasera quest’essenza umana ce l’ha trasmessa in diretta, semplicemente, come solo i grandi sanno fare. Ha chiuso il cerchio della sua vita sportiva condividendo con tutti il grande segreto della vita. Ha abbracciato e ringraziato la moglie Mirka, i figli, gli anziani genitori, gli amici e i compagni e tutti gli avversari per aver giocato con lui e contro di lui. Con un gesto ha mostrato che gli avversari di una vita sono uomini, amici che piangono con lui. Una grande lezione di Umanità a tutta l’umanità. Grazie, Roger.

Gisella Bellantone