Brandon Nakashima vince il primo titolo in carriera nel torneo di casa. L’americano vince il torneo ATP 250 di San Diego (Video)

Brandon Nakashima ha perso due finali consecutive la scorsa stagione, cadendo a Los Cabos e ad Atlanta. Ma la terza volta è stata quella buona per il giovane americano, e in un luogo che si è rivelato simbolico. Giocando in casa, il tennista di San Diego ha vinto il suo primo titolo in carriera.

Il numero 69 della classifica ATP ha battuto Marcos Giron (58°), anch’egli californiano, che era al suo debutto in una finale del circuito maggiore. Nakashima ha dato prova di solidità, senza concedere molte possibilità, e ha trionfato per 6-4, 6-4, in circa un’ora e mezza di gioco. Nel complesso, questo primo trofeo ad alto livello per il tennista ventunenne è di buon augurio per il futuro, e gli garantisce anche il miglior ranking della sua carriera, salendo alla 48ª posizione.