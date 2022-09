Lorenzo Sonego vince il torneo ATP 250 di Metz. Per l’azzurro si tratta del terzo successo in carriera nel circuito maggiore. Da domani di nuovo in top 50

Lorenzo Sonego ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Metz (indoor hard).

In finale l’azzurro ha sconfitto il kazako Alexander Bublik classe 1997 e n.44 ATP con il risultato di 76 (3) 62 dopo 1 ora e 27 minuti di partita.

Per Sonego si tratta del terzo successo in carriera nel circuito ATP dopo aver vinto nel 2021 il torneo ATP 250 di Cagliari (terra) e nel 2019 il torneo ATP 250 di Antalya (erba).

Da domani il piemontese sarà al n.45 ATP (+20 rispetto a sette giorni fa).

7 ace a 6 piazzati da Aleksandr Bublik che ha trovato due doppi falli a tre. Match solido dell’azzurro che ha annullato tre palle break su tre, mettendo in campo il 70% di prime, con l’82% di punti con la prima e il 53% con la seconda. 77% di prime del kazako che ha trovato il 65% di punti con la prima e il 57% con la seconda, annullando 2 palle break su 4. 69 punti totali conquistati dal piemontese contro i 56 del classe 1997.

Primo set: Sono tre le palle break consecutive annullate da Sonego sul 2 pari e poi sul 5 a 4 era Lorenzo a procurarsi una palla break (era anche un set point) ma Bublik riusciva ad annullarla con un passante di rovescio dopo l’attacco morbido dell’azzurro.

Si andava al tiebreak e qui Lorenzo dal 3 pari metteva a segno un bel parziale di quattro punti consecutivi conquistando la frazione per 7 punti a 3.

Sonego conquistava così il primo parziale dopo 57 minuti di gioco grazie al tie-break vinto per 7 punti a 3 dopo un set dove l’azzurro ha annullato tre palle break e non sfruttato un set point.

Secondo set: Partiva bene Sonego e sull’1 pari brekkava il kazako a 15 con Bublik che sulla palla break giocava una volèe disastrosa.

Sul 3 a 1 nuovo break di Lorenzo che toglieva a 30 la battuta a Alexander che sulla palla break commetteva un nuovo errore: questa volta con un facile smash che colpiva di manico con Sonego che non aveva problemi nel piazzare il passante ed ottenere il doppio break.

Sul 5 a 2 poi l’azzurro teneva a 15 il turno di servizio conquistando alla prima palla match utile set, incontro e torneo per 6 a 2.

ATP Metz Alexander Bublik [7] Alexander Bublik [7] 6 2 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Bublik 30-40 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Bublik 15-0 15-30 30-30 ace 30-40 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Bublik 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Bublik 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

7 ACES 62 DOUBLE FAULTS 348/62 (77%) FIRST SERVE 44/63 (70%)31/48 (65%)1ST SERVE POINTS WON 36/44 (82%)8/14 (57%) 2ND SERVE POINTS WON 10/19 (53%)2/4 (50%) BREAK POINTS SAVED 3/3 (100%)10 SERVICE GAMES PLAYED 108/44 (18%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/48 (35%)9/19 (47%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 6/14 (43%)0/3 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 2/4 (50%)10 RETURN GAMES PLAYED 1039/62 (63%) SERVICE POINTS WON 46/63 (73%)17/63 (27%) RETURN POINTS WON 23/62 (37%)56/125 (45%) TOTAL POINTS WON 69/125 (55%)