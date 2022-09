Challenger Lisbona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 10 azzurri tra Md e Quali

Challenger Lisbona – Tabellone Principale – terra

(1) Cachin, Pedro vs Elias, Gastao

Bonadio, Riccardo vs Qualifier

Kolar, Zdenek vs Qualifier

(WC) Domingues, Joao vs (7) Muller, Alexandre

(4) Misolic, Filip vs Pellegrino, Andrea

(WC) Sousa, Pedro vs Kopriva, Vit

Qualifier vs Zeppieri, Giulio

(SE) Moreno De Alboran, Nicolas vs (6) Agamenone, Franco

(8) Guinard, Manuel vs Moroni, Gian Marco

Paire, Benoit vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Skatov, Timofey

(WC) Ferreira Silva, Frederico vs (3) Passaro, Francesco

(5) Cecchinato, Marco vs Trungelliti, Marco

(Alt) Zekic, Miljan vs Mager, Gianluca

Qualifier vs Milojevic, Nikola

Stebe, Cedrik-Marcel vs (2) Taberner, Carlos

(1) Sanchez Izquierdo, Nikolasvs (WC) Araujo, PedroVincent Ruggeri, Samuelvs (12/Alt) Barranco Cosano, Javier

(2) Michalski, Daniel vs Kirkin, Ergi

(PR) Jahn, Jeremy vs (10) Gerch, Lucas

(3) Hardt, Nick vs (WC) Faria, Jaime

Santillan, Akira vs (7) Van Assche, Luca

(4) Wessels, Louis vs (WC) Vale, Duarte

(Alt) Weis, Alexander vs (9) Roca Batalla, Oriol

(5) Bellucci, Mattia vs Prihodko, Oleg

Oliveira, Goncalo vs (8) Harris, Billy

(6) Nikles, Johan vs (Alt) Bertola, Remy

(WC) Morais, Diogo vs (11/Alt) Ajdukovic, Duje

ESTÁDIO CIF – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Diogo Morais vs [11/Alt] Duje Ajdukovic

2. [1] Nikolas Sanchez Izquierdo vs [WC] Pedro Araujo

3. [4] Louis Wessels vs [WC] Duarte Vale

4. Goncalo Oliveira vs [8] Billy Harris

COURT LISBOA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Daniel Michalski vs Ergi Kirkin

2. Samuel Vincent Ruggeri vs [12/Alt] Javier Barranco Cosano

3. [3] Nick Hardt vs [WC] Jaime Faria

4. [Alt] Alexander Weis vs [9] Oriol Roca Batalla

COURT BELÉM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Jeremy Jahn vs [10] Lucas Gerch

2. [6] Johan Nikles vs [Alt] Remy Bertola

3. Akira Santillan vs [7] Luca Van Assche

4. [5] Mattia Bellucci vs Oleg Prihodko