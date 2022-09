ATP 250 Seoul: Il Tabellone Principale. Casper Ruud guida il seeding

ATP 250 Seoul – Tabellone Principale – hard

(1) Ruud, Casper vs Bye

Qualifier vs Giron, Marcos

Daniel, Taro vs Gomez, Emilio

Nishioka, Yoshihito vs (5) Evans, Daniel

(3) Fritz, Taylor vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Martinez, Pedro

Tseng, Chun-Hsin vs O’Connell, Christopher

Qualifier vs (7) Kecmanovic, Miomir

(6) Coric, Borna vs Albot, Radu

Johnson, Steve vs (WC) Nam, JiSung

Qualifier vs Munar, Jaume

Bye vs (4) Shapovalov, Denis

(8) Brooksby, Jenson vs Qualifier

Kwon, Soonwoo vs Nakashima, Brandon

(WC) Hong, Seong-chan vs (WC) Uchida, Kaichi

Bye vs (2) Norrie, Cameron