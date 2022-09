Laver Cup: Addio con sconfitta per Roger Federer. Grazie Roger!

Per l’ultima volta, Roger Federer. L’addio non è stato però coronato da una vittoria.

Re Roger si è unito a Rafael Nadal per una celebrazione che, pur in un’atmosfera di festa, è stata presa molto sul serio. Dall’altra parte della rete, Jack Sock e Frances Tiafoe hanno dato il massimo per aggiudicarsi la vittoria e ne sono usciti vincitori. Roger e Rafa si sono divertiti molto, si sono tenuti per mano nei momenti difficili, hanno ascoltato i consigli di Novak Djokovic e alla fine hanno però ceduto per 4-6, 7-6(2), 11-9.

Si può dire che in un’occasione come questa, il risultato sarebbe stato sempre il meno importante. Ma la festa di Federer non è stata rovinata da una sconfitta che ha cercato di evitare a tutti i costi. Con la O2 Arena in fiamme, Roger aveva diritto a un addio emozionante, non sempre ben giocato, ovviamente, dopo il lungo stop dello svizzero. Ma ha anche regalato ai tifosi momenti di genio e ha lottato fino alla fine.

Federer e Nadal hanno comunque giocato il supertie-break e hanno avuto un match point sul 9-8, ma Sock e Tiafoe hanno reagito e vinto il punto. L’Europa si è lasciata sfuggire il vantaggio che ha dato il via alla Laver Cup (ora sono sul 2-2) ma ora si ringrazia il campione Roger che non vedremo più in campo nei tornei del circuito maggiore.