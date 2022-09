WTA 250 Tallinn: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Tallinn – Tabellone Quali – hard

Center Court – ore 08:00

(1) Aleksandra Krunic vs Eva Lys Inizio 08:00

Jessika Ponchet vs (7) Jodie Burrage

Katriin Saar vs (9) Anna-Lena Friedsam

Ingrid Neel vs (11) Katie Boulter

(4) Linda Noskova vs Lesley Pattinama Kerkhove

Liisa Varul vs (10) Heather Watson

Court 1 – ore 08:00

Catherine McNally vs (12) Viktoria Kuzmova Inizio 08:00

(3) Elena-Gabriela Ruse vs Marina Bassols Ribera

(2) Viktorija Golubic vs Daniela Vismane

(5) Daria Snigur vs Suzan Lamens

(6) Mirjam Bjorklund vs Valentini Grammatikopoulou

Georgina Garcia Perez vs (8) Ysaline Bonaventure