Djokovic giocherà l’ATP 500 di Astana

La notizia circolava da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Novak Djokovic prenderà parte all’ATP 500 di Astana in Kazakhstan (nella capitale Nur Sultan), al via il prossimo 3 ottobre. Nella stessa settimana si giocherà anche un 500 in Giappone, a Tokyo. A comunicare la presenza del campione serbo lo stesso torneo attraverso i propri canali social.

It’s going to be a pleasure to see you in Astana, @DjokerNole

Новак Джокович по специальному приглашению президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова выступит на турнире #AstanaOpen! pic.twitter.com/p4SDSQqzNJ

— Astana Open • Kazakhstan Tennis Federation (@ktf_kz) September 23, 2022