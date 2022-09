Laver Cup (Londra): Europa vs Resto del Mondo 2-0. I risultati con il dettaglio della Prima giornata. Vittorie per Ruud e Tsitsipas. Stasera Roger Federer dà l’addio al tennis (LIVE)

L’Europa, vincitrice delle prime quattro edizioni della Laver Cup, ha vinto il primo incontro di singolare grazie a Casper Ruud, nuovo numero due del mondo e recente finalista agli US Open.

In un match molto equilibrato contro Jack Sock, nonostante sia fuori dalla top 100 in singolare, ha dovuto faticare per due ore per sconfiggere l’americano per 6-4, 5-7 e [10-7], in un duello che si è risolto solo al supertiebreak.

Nel secondo incontro facile successo di Stefanos Tsitsipas che ha sconfitto in due set Diego Schwartzman.

Laver Cup (Europa vs Resto del Mondo 2-0), cemento (al coperto)

14:00 Ruud C. (Nor) – Sock J. (Usa)

15:30 Tsitsipas S. (Gre) – Schwartzman D. (Arg)



20:00 Murray A. (Gbr) – De Minaur A. (Aus)



ATP Laver Cup Andy Murray Andy Murray 0 0 Alex de Minaur Alex de Minaur 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

21:30 Federer R./Nadal R. – Sock J./Tiafoe F.



Il match deve ancora iniziare