ATP 250 Metz: Lorenzo Sonego centra i quarti di finale

Lorenzo Sonego centra i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Metz.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno il transalpino Gilles Simon, ai suoi ultimi incontri in carriera, con il risultato di 76 (2) 64 dopo 2 ore e 09 minuti di partita.

Ai quarti di finale Lorenzo Sonego sfiderà Sebastian Korda classe 2000 e n.40 ATP, che ieri aveva battuto il nostro Lorenzo Musetti in due set.

Una partita solida dell’azzurro così come dimostrano le statistiche: Sonego ha servito il 62% di prime palle, vincendo il punto 28 volte su 39 (72%), contro il 54% di prime di Simon con una percentuale di punti vinti pari al 64%.

Primo set: Sonego dopo aver mancato una palla break in un combattuto sesto gioco non concedeva nulla al servizio e la frazione andava al tiebreak.

Nel tiebreak Lorenzo si portava subito avanti per 4 a 1 per poi chiudere il parziale con doppio minibreak per 7 punti a 2.

Primo set non di altissimo livello che ha visto Lorenzo Sonego giocare però in maniera solida. Un primo set lunghissimo, durato più di un’ora e dieci minuti.

Secondo set: Nel primo game e con un doppio fallo sulla palla break Simon cedeva la battuta.

Lorenzo sul 3 a 1 mancava una palla per il doppio break ma due giochi più avanti piazzava il doppio break portandosi sul 5 a 2.

L’azzurro però aveva un passaggio a vuoto proprio sul 5 a 2, 30-15 ed era al servizio, cedeva la battuta ma poi sul 5 a 4 teneva con autorità a 15 il turno di servizio chiudendo la contesa per 6 a 4.

ATP Metz Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Gilles Simon Gilles Simon 6 4 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Simon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 G. Simon 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 ACES 21 DOUBLE FAULTS 239/63 (62%) FIRST SERVE 45/83 (54%)28/39 (72%) 1ST SERVE POINTS WON 29/45 (64%)18/24 (75%) 2ND SERVE POINTS WON 20/38 (53%)0/1 (0%) BREAK POINTS SAVED 5/7 (71%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1116/45 (36%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/39 (28%)18/38 (47%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 6/24 (25%)2/7 (29%) BREAK POINTS CONVERTED 1/1 (100%)11 RETURN GAMES PLAYED 1146/63 (73%) SERVICE POINTS WON 49/83 (59%)34/83 (41%) RETURN POINTS WON 17/63 (27%)80/146 (55%) TOTAL POINTS WON 66/146 (45%)