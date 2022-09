Alcaraz e il giovane Lundaluce ricevuti dal Re di Spagna

La Spagna ha letteralmente sbancato agli ultimi US Open, con i titoli nel singolare maschile, in quello junior e anche in quello di doppio in carrozzina. Grandi successi che hanno portato i vincitori Carlos Alcaraz, Martín Landaluce e Martín de La Puente ad un incontro privato con il Re di Spagna Felipe VI. Il sovrano iberico ha ricevuto la delegazione tennistica presso il Palazzo Reale a Madrid.

Il murciano Carlos Alcaraz, il nuovissimo numero uno del tennis mondiale, il più giovane della storia, il vigonese Martín de La Puente, il primo spagnolo vincitore di un Grande Slam in carrozzina (insieme al francese Nicolas Peifer) e il giovane giocatore di Madrid Martin Landaluce, campione junior, si sono recati alla casa reale insieme a Miguel Díaz, presidente della RFET.

“Molto orgoglioso dell’alto livello del tennis spagnolo, delle star affermate e delle nuove generazioni” ha dichiarato Felipe VI.