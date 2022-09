Davis Cup: Parla Matteo Berrettini dopo la qualificazione ai quarti: “Vogliamo quanti più tifosi possibile a Malaga. Sono disposto a pagare di tasca mia” (con i video delle partite di oggi)

Matteo Berrettini : “Serviva vincere per il primo posto. E’ sempre complicato giocare a risultato diciamo acquisito. Eravamo sicuri di essere passati, ma vogliamo dare un messaggio alle altre squadre, che giochiamo ‘avvelenati’ ogni partita. Ho sfruttato l’atmosfera, il pubblico. All’inizio è partito bene, poi una volta vinto il primo set mi sentivo sempre più in fiducia: ho giocato bene.

Amo giocare la Davis. Questa è un’atmosfera sdpeciale e negli ultimi anni non sono riuscito a sfruttarla appieno. Avevo tanta voglia di dimostrare a me stesso, alla squadra e al pubblico, che sono un giocatore da Davis.

Vogliamo quanti più tifosi possibile a Malaga. Sono disposto a pagare di tasca mia. Giocare in un’atmosfera così è diverso. E’ un altro feeling, un altro supporto. Questo è il bello della Davis e bisogna sfruttarlo.

Uno dei motivi per cui gioco è che da bambino andavo al Foro Italico a vedere gli Internazionali d’Italia. Queste tre partite me le sono proprio godute. Le energie che mi dà il pubblico, come la squadra, possono aiutare” ha detto.

Gli Usa sono una squadra forte, possono avere anche l’aiuto di Frances Tiafoe, semifinalista allo US Open. Sono forti, ma non credo che loro siano cotnentissimi di giocare contro di noi. Sarà una partita difficile ma non impossibile, e se vuoi andare in fondo non devi temere nessuno.

Ma nella fase finale, se pensiamo alla Spagna al completo, il numero 2 sarebbe Nadal e non è proprio scarsissimo. Poi la Davis ci ha insegnato che i numeri contano fino a un certo punto, l’abbiamo visto purtroppo con Gojo l’anno scorso”.