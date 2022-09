Challenger Villa Maria: Il tabellone principale e di qualificazione. Presenza di due azzurri

CHALLENGER Villa Maria (Argentina) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Varillas, Juan Pablo vs Alvarez, Nicolas

Diaz Acosta, Facundo vs Qualifier

Qualifier vs Martin Tiffon, Pol

Comesana, Francisco vs (5) Hanfmann, Yannick

(4) Meligeni Alves, Felipe vs Kicker, Nicolas

(Alt) Juarez, Facundo vs Darderi, Luciano

Qualifier vs (WC) Midon, Lautaro

(WC) Barrena, Alex vs (7) Olivo, Renzo

(6) Rodriguez Taverna, Santiago vs Collarini, Andrea

Casanova, Hernan vs Qualifier

Burruchaga, Roman Andres vs Dutra da Silva, Daniel

Qualifier vs (3) Bagnis, Facundo

(8) Cerundolo, Juan Manuel vs Olivieri, Genaro Alberto

Popko, Dmitry vs (WC) Otegui, Juan Bautista

Navone, Mariano vs Villanueva, Gonzalo

Qualifier vs (2) Ugo Carabelli, Camilo

(1) Sanchez Jover, Carlosvs Kestelboim, MarianoGuillen Meza, Alvarovs (9) Monzon, Ignacio

(2) Paz, Juan Pablo vs (WC) Bramajo, Santiago

(Alt) Franco, Tobias vs (8) Ribeiro, Eduardo

(3) Pereira, Jose vs (Alt) Zormann, Marcelo

(WC) La Serna, Juan Manuel vs (12) Egea, Franco Emanuel

(4) Reis Da Silva, Joao Lucas vs (Alt) Andreozzi, Guido

De La Fuente, Santiago vs (11) Luz, Orlando

(5) Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo vs (WC) Ciurletti, Andres Gabriel

Farjat, Tomas vs (10/PR) Sakamoto, Pedro

(6) Descotte, Matias Franco vs Galarza, Juan Ignacio

(WC) Caula, Bruno vs (7) Leite, Wilson

1. [5] Alejo Lorenzo Lingua Lavallenvs [WC] Andres Gabriel Ciurletti2. Tomas Farjatvs [10/PR] Pedro Sakamoto3. [WC] Juan Manuel La Sernavs [12] Franco Emanuel Egea4. [WC] Bruno Caulavs [7] Wilson Leite

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Joao Lucas Reis Da Silva vs [Alt] Guido Andreozzi

2. [1] Carlos Sanchez Jover vs Mariano Kestelboim

3. [2] Juan Pablo Paz vs [WC] Santiago Bramajo

4. [Alt] Tobias Franco vs [8] Eduardo Ribeiro

Cancha 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Santiago De La Fuente vs [11] Orlando Luz

2. Alvaro Guillen Meza vs [9] Ignacio Monzon

3. [3] Jose Pereira vs [Alt] Marcelo Zormann

4. [6] Matias Franco Descotte vs Juan Ignacio Galarza