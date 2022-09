Davis Cup: Borna Gojo supera Sebastian Baez, Croazia in vantaggio ma l’Argentina può ancora qualificarsi

La penultima giornata di incontri alla Unipol Arena di Bologna si è aperta con l’affermazione di Borna Gojo su Sebastian Baez: dopo il primo singolare, dunque, la Croazia è in vantaggio per 1-0 sull’Argentina in un “tie” molto importante per le sorti del Gruppo A, con l’Italia già certa della qualificazione alle Finals di Malaga con un turno d’anticipo (per la Nazionale capitanata da Filippo Volandri sarà ininfluente l’impegno di domani contro la Svezia).

Gojo, attuale n.164 del ranking ATP in singolare, si è imposto su Baez (n.37 ATP) col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 58 minuti di gioco. La Croazia, sostenuta da pochi ma rumorosi sostenitori sugli spalti dell’impianto di Casalecchio di Reno, avrà ora il primo dei due match point con Borna Coric chiamato ad affrontare Francisco Cerundolo nel secondo incontro del sabato. Sono due le “strade” che potrebbero portare la Croazia alle Finals di Malaga: Gojo e soci approderebbero in Spagna in caso di vittoria sull’Argentina e vittoria dell’Italia ai danni della Svezia, ma anche in caso di 3-0 sull’Argentina e successo della Svezia per 2-1 sull’Italia. L’Argentina, dal canto suo, deve prima di tutto sperare di imporsi 2-1 in rimonta sulla Croazia e poi “affidarsi” al 3-0 dell’Italia nella partita di domani contro la Svezia.