Fabio Fognini al via nel Gijon Open Atp 250

Fabio Fognini sarà al via del neonato I Gijon Open Atp 250. Il torneo internazionale avrà luogo dal 10 ottobre presso il Palacio de Deportes La Guial nella città delle Asturie. Il direttore dell’evento è l’ex tennista spagnolo Tomés Carbonell.

A 35 anni il sanremese non ha ancora annunciato la volontà di abdicare, proseguendo la carriera di singolarista forte dei nove titoli già all’attivo (otto dei quali su terra).

La vittoria al Monte Carlo Masters 1 000 del 2019 costituisce l’apice della sua carriera. E con tanto di affermazione in semifinale su Rafa Nadal.

Quest’anno l’ex numero 9 al mondo è stato semifinalista a Belgrado e Rio de Janeiro. A Buenos Aires ha tagliato il traguardo dei quarti di finale. E chissà che in quest’ultimo scorcio di stagione non possa arricchire il suo palmarès.

D’altronde per lui, per Fognini non ci sono limiti che tengano. Talvolta nel bene, talvolta nel male.