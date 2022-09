Davis Cup: L’Italia stacca il biglietto per Malaga. Argentina ancora in corsa

L’Italia si è qualificata con una gara di anticipo alla fase decisiva delle Davis Cup by Rakuten Finals, che inizieranno a Malaga il 22 novembre prossimo. Davanti ad oltre 6.300 spettatori gli Azzurri, inseriti nel Girone A, hanno battuto per 2 a 1 l’Argentina sul greenset indoor dell’Unipol Arena di Bologna.

La vittoria italiana è arrivata già al termine dei due match di singolare. Nel primo incontro della giornata Matteo Berrettini (numero 15 ATP) ha concesso appena cinque game a Sebastian Baez (numero 37): 62 63 in un’ora e 11 minuti.

Quindi Jannik Sinner (numero 11), al rientro da titolare dopo che nella prima sfida il capitano Filippo Volandri aveva preferito lasciarlo a riposo sostituendolo con Lorenzo Musetti, ha superato Francisco Cerundolo (numero 27), all’esordio con la maglia della sua nazionale, con il punteggio di 75 16 63. Un match molto lottato, durato due ore e 36 minuti, che il ventenne altoatesino ha chiuso al sesto match point. Jannik rimane così imbattuto nei match di singolare in Coppa Davis (6 vittorie su 6) e la Nazionale porta a sette il numero di match vinti consecutivamente.

La striscia si è però interrotta nell’ultimo match di giornata, quando la coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini è stata superata da quella argentina composta da Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos col punteggio di 75 26 63.

L’Italia, a punteggio pieno con due successi (mercoledì scorso aveva battuto la Croazia), tornerà in campo domenica nell’ultima sfida del Girone A: di fronte la Svezia in un match che potrebbe dare agli Azzurri anche il primo posto, importante in vista degli accoppiamenti dei quarti di finale: se i ragazzi di Volandri concludessero il round in vetta si scontrerebbero contro la seconda del Gruppo (Gran Bretagna, USA, Paesi Bassi e Kazakistan) mentre in caso di qualificazione come seconda, l’avversario sarebbe la vincente del Gruppo B (Spagna, Canada, Repubblica di Corea e Serbia).

Intanto domani è in programma Croazia-Argentina, con i croati che hanno all’attivo una vittoria e una sconfitta e i sudamericani che, nonostante le due sconfitte in altrettanti incontri, non sono ancora fuori dai giochi.

Filippo Volandri:

“Sono super orgoglioso dei ragazzi. In questi giorni abbiamo costruito ancora di più un gruppo che oggi ha funzionato ancora di più. Abbiamo un doppio competitivo e questo rende più sereno chi gioca in singolare. Oggi Matteo non ha sbagliato una scelta, ha giocato il suo miglior tennis da un po’ di tempo a questa parte. Sinner ha tirato fuori tutti i suoi strumenti, ha fatto il giocatore. Non ci aspettavamo un Cerundolo così e non è stato facile da preparare il match, visto che non conoscevamo l’avversario fino a

un’ora prima. Ho tante scelte, tanti singolaristi, un doppio competitivo e non solo uno. Sono tutti titolari: può giocare Matteo, Fabio, Lorenzo, Jannik, Lorenzo Sonego che qui non c’è perché ne posso convocare solo cinque. Tutti possono giocare e tutti si fanno trovare pronti. Ora il nostro obiettivo è battere la Svezia: vogliamo vincerle tutte”

Matteo Berrettini:

“Uno dei motivi per cui sono qui è sentire questa atmosfera. Stiamo costruendo un gruppo speciale, una squadra molto unita. Il piano di gioco contro Baez era controllare la partita, sono partito decisamente meglio della prima partita contro Coric. Sono stato aggressivo da subito per non permettergli di comandare gli scambi. Dovevo adattarmi visto che il campo è molto diverso da quelli degli US Open. Più gioco qui e meglio mi trovo, sono molto contento di come ho giocato. Cerco di andare a rete il più possibile, la mia indole non è proprio quella ma cerco di farlo perché si fa meno fatica. Il match è sembrato facile, ma sarebbe bastato scendere un po’ e la partita avrebbe potuto cambiare. In Davis non conta come gioco, conta portare i punti a casa”.

Jannik Sinner:

“L’obiettivo adesso è arrivare primi nel girone. Contro Cerundolo è stata una partita difficile dall’inizio. Nel secondo set ho fatto più fatica, dopo non era facile ripartire. Ma siamo in testa al girone e qualificati, è la cosa più importante. Domenica proveremo a fare del nostro meglio perché, ripeto, ora l’obiettivo è andare a Malaga da primi. La partita di domenica contro la Svezia è importante, tutti i giocatori quando entrano in campo danno il 100%”.

Simone Bolelli: “Peccato, ci tenevamo a portare il punto a casa però siamo contenti che la squadra abbia vinto, naturalmente! Come coppia Zeballos e Gonzalez sono molto affiatati, fino a un paio di stagioni fa giocavano nel Tour insieme. Oggi forse abbiamo sbagliato forse un po’ più del solito ma abbiamo lottato fino alla fine”.

Calendario e risultati

Tutte le partite del Gruppo A iniziano alle ore 15, secondo il seguente calendario:

13 settembre: Argentina-Svezia 1-2

14 settembre: Italia-Croazia 3-0

15 settembre: Croazia-Svezia 2-1

16 settembre: Italia-Argentina 2-1

17 settembre: Croazia-Argentina

18 settembre: Italia-Svezia

Classifica

Team G V P PV PP SV SP

Italia 2 2 0 5 1 11 5

Croazia 2 1 1 2 4 6 9

Svezia 2 1 1 3 3 8 7

Argentina 2 0 2 2 4 8 10