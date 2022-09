Davis Cup: Gruppi per l’accesso ai Quarti di Finale. I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Italia b. Argentina 2 a 1. Azzurri sconfitti nel doppio. Alcaraz sconfitto con la Spagna che va ko con il Canada

Questi i risultati dei Gruppi per l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup in programma nel prossimo mese di novembre.

In chiusura di giornata è arrivata la sconfitta nel doppio con la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini – che mercoledì avevano battuto i croati Mektic/Pavic – hanno ceduto 75 26 63, dopo due ore e 21 minuti di gioco, agli argentini Maximo Gonzalez ed Horacio Zeballos.

Cinque giorni dopo aver vinto il suo primo Grande Slam agli US Open ed essere diventato il più giovane numero uno nella storia del circuito ATP, Carlos Alcaraz è tornato alle competizioni ed è stato un brutto risveglio. Il 19enne spagnolo ha perso il suo incontro nella partita della fase a gironi delle Davis Cup Finals tra Spagna e Canada, che si deciderà solo nell’incontro di doppio tra due squadre che hanno vinto i rispettivi incontri della prima giornata.

In un duello molto ben giocato tra due dei migliori giocatori del mondo, Alcaraz non è riuscito a resistere al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 13 del mondo, che stava attraversando un momento di minore fiducia, perdendo 6-7(5), 6-4, 6-2 in un’incredibile battaglia di tre ore. È una delle vittorie più importanti in carriera del canadese!

ATP – SINGOLARE: Coppa Davis – Gruppo Mondiale (Mondo) – 4° Giornata Gruppi

15:00 Berrettini M. (Ita) – Baez S. (Arg)

16:30 Sinner J. (Ita) – Cerundolo F. (Arg)



18:00 Bolelli S./Fognini F. – Gonzalez M./Zeballos H.



VALENCIA (GRUPPO B)

Spagna – Canada 1-2

16:00 Bautista R. (Esp) – Pospisil V. (Can)



17:30 Alcaraz C. (Esp) – Auger-Aliassime F. (Can)



19:00 Granollers M./Martinez P. – Auger-Aliassime F./Pospisil V.



AMBURGO (GRUPPO C)

Germania – Belgio 2-1

14:00 Struff J-L. (Ger) – Bergs Z. (Bel)



15:30 Otte O. (Ger) – Goffin D. (Bel)



17:00 Krawietz K./Puetz T. – Gille S./Vliegen J.



GLASGOW (GRUPPO D)

Gran Bretagna – Olanda 1-2

16:00 Evans D. (Gbr) – Griekspoor T. (Ned)



17:30 Norrie C. (Gbr) – Van De Zandschulp B. (Ned)



19:00 Murray A./Salisbury J. – Koolhof W./Middelkoop M.



BOLOGNA (GRUPPO A)

16/09 – Ore 15: Italia-Argentina

17/09 – Ore 15: Croazia-Argentina

18/09 – Ore 15: Italia-Svezia

VALENCIA (GRUPPO B)

16/09 – Ore 16: Spagna-Canada

17/09 – Ore 16: Canada-Serbia

18/09 – Ore 16: Spagna-Corea del Sud

AMBURGO (GRUPPO C)

16/09 – Ore 14: Germania-Belgio

17/09 – Ore 14: Francia-Belgio

18/09 – Ore 14: Germania-Australia

GLASGOW (GRUPPO D)

16/09 – Ore 16: Gran Bretagna-Olanda

17/09 – Ore 15: Stati Uniti-Olanda

18/09 – Ore 15: Gran Bretagna-Kazakistan

GROUP A – Bologna

Italy 2 0 5 – 1

Sweden 1 1 3 – 3

Croatia 1 1 2 – 4

Argentina 0 2 2 – 4

GROUP B

Canada 2 0 4 – 2

Spain 1 0 4 – 2

Serbia 1 1 2 – 4

Korea, Rep. 0 2 2 – 4

GROUP C – Amburgo

Australia 2 0 5 – 1

Germany 2 0 4 – 2

France 0 2 2 – 4

Belgium 0 2 1 – 5

GROUP D

USA 2 0 4 – 2

Netherlands 2 0 4 – 2

Great Britain 0 2 2 – 4

Kazakhstan 0 2 2 – 4