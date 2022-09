Davis Cup: Gruppi per l’accesso ai Quarti di Finale. I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Italia b. Croazia 3-0. Bolelli-Fognini vincono al tiebreak del terzo set. Bene la Spagna anche senza Alcaraz

Questi i risultati dei Gruppi per l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup in programma nel prossimo mese di novembre.

L’Italia chiude già dopo i singolari (3-0) la sfida contro la Croazia valida per il Gruppo A delle Davis Cup by Rakuten Finals di scena sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Bologna fino a domenica. Nel primo singolare, quello tra i numeri due dei rispettivi team, Lorenzo Musetti (n.30 ATP) ha battuto 64 62, in un’ora e 24 minuti, Borna Gojo (n.164 ATP). Quindi nella sfida tra i due numeri uno Matteo Berrettini (n.15 ATP) ha superato in rimonta per 67(4) 62 61, in due ore e venti minuti, Borna Coric (n.26 ATP).

Spettacolare il doppio vinto da Simone Bolelli/Fabio Fognini che si sono imposti per 36 75 76(3), dopo quasi due ore e mezza di lotta, la temibile formazione croata Nikola Mektic/Ante Pavic, al quarto posto nella “Race to Turin” (Fabio e Simone occupano la decima posizione). E la rivincita contro la Croazia è completa.

GROUP A – Bologna

Italy 1 0 3 – 0

Sweden1 1 0 2 – 1

Argentina 0 1 1 – 2

Croatia 0 1 0 – 3

GROUP B

Nation Played Won Lost Matches W-L

Canada 1 1 0 2 – 1

Korea, Rep.1 0 1 1 – 2

Spain

Serbia

GROUP C – Amburgo

Australia 1 0 3 – 0

Germany 1 0 2 – 1

France 0 1 1 – 2

Belgium 0 1 0 – 3

GROUP D

Nation Played Won Lost Matches W-L

Netherlands1 1 0 2 – 1

Kazakhstan1 0 1 1 – 2

USAGreat Britain