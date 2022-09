Casper Ruud giocherà il tie di Coppa Davis tra Norvegia e India? Il numero 2 ATP non ha ancora annunciato il forfait

Casper Ruud, nuovo numero due del ranking ATP (posizione raggiunta grazie alla finale agli US Open), potrebbe scendere in campo nel fine settimana per la sfida del World Group I di Coppa Davis tra Norvegia e India, in programma sul cemento indoor della “Hakons Hall” di Lillehammer. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo: da parte di Ruud non sono ancora arrivate notizie ufficiali riguardo alla sua partecipazione al tie che si disputerà tra il 16 e il 17 settembre, ma quel che è certo è che la sua presenza farebbe davvero comodo al team capitanato da Anders Haseth.

Senza Ruud, infatti, il numero uno di Norvegia diventerebbe Viktor Durasovic (n.325 ATP), la cui classifica è inferiore a quella del numero uno indiano Ramkumar Ramanathan (n.276 ATP) e di poco migliore rispetto a quella del n.2 Prajnesh Gunneswaran (n.335 ATP). Tra gli altri convocati della Norvegia, figurano Lukas Hellum Lilleengen (n.1211 ATP), Herman Hoeyeraal (senza ranking) e Simen Sunde Bratholm (senza ranking).