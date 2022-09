Halep si è operata al naso

Non un periodo facile per l’ex n.1 WTA Simona Halep. La rumena dopo aver annunciato la separazione dal marito alcuni giorni fa, si è sottoposta ad un piccolo intervento al naso per risolvere in modo definitivo un problema di respirazione che la stava condizionando da tempo. Ecco il messaggio che ha rilascio sui propri social.

“Come alcune persone già erano al corrente, da tempo stavo affrontando problemi al naso che sono peggiorati quest’estate, soprattutto durante il torneo di Washington. Facevo fatica a respirare e la situazione diventava ancora peggiore la notte quando il naso diventava completamente tappato. Solo con una operazione potevo risolvere il problema. Il dottor Daniel Popescu l’ha effettuata, approfittando anche per unire un intervento di chirurgia plastica. Tante Grazie! Ringrazio anche l’anestesista, il dottor Alex Uleia. Tutto è andato bene, adesso devo riposare qualche settimana prima di ricominciare con l’attività fisica. Ci vediamo presto in campo”.

