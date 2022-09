Fair-play: Ruud concede il punto ad Alcaraz dopo l’errore dell’arbitro (Video)

Il primo set della finale degli US Open tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud è stato caratterizzato da un bellissimo gesto di fair-play da parte del 23enne norvegese, che ha concesso un punto allo spagnolo all’inizio dell’ottavo gioco riconoscendo che la palla dello spagnolo aveva colpito due volte il suo lato del campo. L’arbitro non l’aveva vista in questo modo.

A #USOpen title and World No. 1 on the line and @CasperRuud98 shows off some sportsmanship. pic.twitter.com/5NXRkx90uO

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022