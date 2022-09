Da Bari: Semifinale tutta italiana. Cocciaretto si ferma ai quarti, eliminata anche Udvardy numero uno del tabellone (con il programma di domani)

Il tricolore sventola sul Circolo Tennis Bari. Il futuro del tennis italiano sta lasciando un’impronta significativa all’Open delle Puglie – Trofeo Indeco, il torneo femminile internazionale Wta 125, in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Sia Matilde Paoletti che Nuria Brancaccio trionfano nei quarti e approdano con merito alla prima semifinale, che le vedrà una di fronte all’altra. Qualificazione mancata per un soffio a Elisabetta Cocciaretto, che saluta il torneo di Bari con qualche rimpianto.

Continua a stupire la 21enne perugina Paoletti, che vince in rimonta contro l’olandese Eva Vedder: perde il primo set per 6/4, ma reagisce con forza e temperamento, imponendosi negli altri due per 6/3 e 6/2. Impegno sulla carta più difficile per Brancaccio, che ribalta i pronostici ed elimina Tatjana Maria (testa di serie n.3): più combattuto il primo set chiuso a proprio favore per 7/5, poi in scioltezza il secondo vinto 6/1. Domani, le due italiane si sfideranno per guadagnare un posto nella finale della prima edizione del torneo barese. Non è andata bene a Cocciaretto che è stata sconfitta in rimonta dalla ungherese Reka Jani. Dopo aver dominato nel primo set per 6/3, l’italiana ha ceduto il secondo per 6/1 e poi ha lottato nel terzo fino ad arrendersi al tie break. Jani incontrerà in semifinale l’austriaca Julia Grabher che ha battuto a sorpresa l’ungherese Panna Udvardy, numero uno del tabellone. Inizio in salita per la Grabher che ha perso il primo set per 8/4, per poi recuperare negli altri due chiusi 6/4 e 6/1. Da domani 10 settembre per poter vedere le due semifinali di singolare e quella del doppio, bisognerà acquistare un biglietto d’ingresso alla struttura.

Center Court – ore 16:30

Elisabetta Cocciaretto / Olga Danilovic vs Alena Fomina-Klotz / Julia Lohoff

Julia Grabher vs Reka-Luca Jani

Nuria Brancaccio vs Matilde Paoletti Non prima 19:30