Mardy Fish alle prese con il Covid-19: sarà Bob Bryan il capitano degli USA in Coppa Davis

Mardy Fish non potrà sedere sulla panchina degli Stati Uniti in occasione della prima fase delle Davis Cup Finals 2022, in programma la prossima settimana a Glasgow, a causa della positività al Covid-19: a sostituirlo, alla guida delle selezione statunitense, sarà l’ex doppista Bob Bryan, già inserito all’interno dello staff USA in occasione della recente sfida contro la Colombia.

Nel frattempo, la Gran Bretagna ha annunciato che il quinto giocatore a disposizione del capitano Leon Smith sarà Neal Skupski, che al fianco di Joe Salisbury darà vita ad una delle coppie di doppio più forti dell’intero lotto delle partecipanti. Nelle ultime ore, in seguito alla morte della Regina Elisabetta II, si sono sparse alcune voci su un possibile rinvio della tappa di Glasgow, ma al momento non è trapelata alcuna notizia ufficiale a riguardo: quasi certo, invece, il posticipo di tutti gli incontri di calcio, Premier League compresa, in programma nel weekend.

GRUPPO D: Glasgow

Gran Bretagna: Cameron Norrie, Daniel Evans, Andy Murray, Joe Salisbury, Neal Skupski. Capitano – Leon Smith

Olanda: Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof, Matwe Middelkoop. Capitano – Paul Haarhuis

Stati Uniti: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Jack Sock, Rajeev Ram. Capitano – Bob Bryan

Kazakistan: Alexander Bublik, Dmitry Popko, Mikhail Kukushkin, Andrey Golubev, Aleksandr Nedovyesov. Capitano – Yuri Schukin