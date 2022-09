Swiatek e Jabeur si sfideranno nella finale degli US Open. Sono le due migliori giocatori dell’anno (Video)

La numero uno del mondo Iga Swiatek e Ons Jabeur, quinta nel ranking e seconda nella classifica WTA Race, le due migliori giocatrici della stagione, si affronteranno sabato nella finale femminile degli US Open dopo essersi imposte nelle semifinali con due incontri completamente diversi.

La ventunenne polacca ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka, numero sei del mondo, per 3-6, 6-1, 6-4 in un match che l’ha vista rimontare due volte da un break di svantaggio nel terzo set, mentre Jabeur ha messo fine alla striscia di vittorie di 13 partite della francese Caroline Garcia (17° WTA) per 6-1, 6-3 in un match in cui lei era al top della forma e la francese era irriconoscibile.

La finale degli US Open è il secondo Grande Slam consecutivo per Jabeur e il terzo della carriera di Swiatek, il primo al di fuori del Roland Garros. Sarà il quinto incontro tra le due e il testa a testa registra un pareggio: 2-2.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Garcia vs O. Jabeur



Slam Us Open C. Garcia [17] C. Garcia [17] 1 3 O. Jabeur [5] O. Jabeur [5] 6 6 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 O. Jabeur 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 O. Jabeur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 O. Jabeur 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2 ACES 80 DOUBLE FAULTS 233/46 (72%) FIRST SERVE % IN 23/53 (43%)16/33 (48%) WIN % ON 1ST SERVE 19/23 (83%)7/13 (54%) WIN % ON 2ND SERVE 17/30 (57%)13/19 (68%) NET POINTS WON 5/8 (63%)0/0 (0%) BREAK POINTS WON 4/4 (100%)17/53 (32%) RECEIVING POINTS WON 23/46 (50%)12 WINNERS 2123 UNFORCED ERRORS 1540 TOTAL POINTS WON 594041.2 ft DISTANCE COVERED 4004.2 ft40.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 40.4 ft

I. Swiatek vs A. Sabalenka



Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 3 6 6 A. Sabalenka [6] A. Sabalenka [6] 6 1 4 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-4 → 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 2-3 → 2-4 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-1 → 6-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Swiatek 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2 ACES 43 DOUBLE FAULTS 757/78 (73%) FIRST SERVE % IN 48/89 (54%)37/57 (65%) WIN % ON 1ST SERVE 32/48 (67%)6/21 (29%) WIN % ON 2ND SERVE 10/41 (24%)9/14 (64%) NET POINTS WON 10/15 (67%)7/10 (70%) BREAK POINTS WON 5/10 (50%)47/89 (53%) RECEIVING POINTS WON 35/78 (45%)24 WINNERS 2231 UNFORCED ERRORS 4490 TOTAL POINTS WON 776943.0 ft DISTANCE COVERED 6402.3 ft41.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 38.3 ft