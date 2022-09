Juan Martin Del Potro potrebbe ritornare a giocare. Nick Kyrgios “vince gli Us Open” per le multe

Grandi notizie in arrivo direttamente da New York. Juan Martín Del Potro, ex top 3 mondiale e campione degli US Open 2009, ha rivelato mercoledì, durante la sua visita al torneo statunitense, che intende concludere la sua carriera agli US Open 2023, tra un anno, se tutto andrà bene con il suo ginocchio nei prossimi 12 mesi.

La Torre di Tandil è tornata a giocare a tennis quest’anno a Buenos Aires, a febbraio, per quello che ha ammesso essere un torneo d’addio, ma non ha mai detto apertamente che non avrebbe più gareggiato. “Mi sento ancora un giocatore e non un ex giocatore. Guardo gli altri e penso che il mio posto sia ancora lì. In campo, nei tornei”.

Nick Kyrgios, eliminato nei quarti di finale degli US Open (persa unagrande opportunità di vincere un Grand Slam), ha lasciato New York come il re delle multe. La sanzione per comportamento antisportivo nell’incontro dei quarti di finale (ha rotto due racchette alla fine del match) è stata di 14.000 dollari e fa salire il totale a 32.500 dollari, di gran lunga il più alto dell’intera competizione, come è già consuetudine per lui in altri tornei.