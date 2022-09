Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 10. In campo Matteo Berrettini nei quarrti di finale (LIVE)

Us Open 2022

Us Open – Quarti di Finale – Hard

Slam Us Open M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 0 1 1 C. Ruud [5] • C. Ruud [5] 15 6 2

M. Berrettinivs C. Ruud

O. Jabeur vs A. Tomljanovic



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Gauff vs C. Garcia



N. Kyrgios vs K. Khachanov



Slam Us Open R. Ram / J. Salisbury [1] R. Ram / J. Salisbury [1] 0 6 6 0 H. Nys / J. Zielinski • H. Nys / J. Zielinski 0 4 7 0

R. Ram/ J. Salisburyvs H. Nys/ J. Zielinski

M. Demoliner / J. Sousa vs W. Koolhof / N. Skupski



K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs N. Melichar-Martinez / E. Perez



N. Mektic / M. Pavic vs M. Arevalo / J. Rojer



B. Krejcikova/ K. Siniakovavs G. Dabrowski/ G. Olmos

C. McNally / W. Blumberg vs J. Ostapenko / D. Vega Hernandez



S. Sanders / J. Peers vs L. Fernandez / J. Sock



J. Cabal / R. Farah vs L. Glasspool / H. Heliovaara



