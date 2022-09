Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 10. Prima semifinale tra Jabeur e Garcia

A 28 anni, Caroline Garcia sta vivendo il momento migliore della sua carriera. La francese, ex numero uno del mondo a livello juniores e spesso indicata come promessa del circuito mondiale, sta finalmente mostrando tutto il suo potenziale e martedì sera si è qualificata per la prima volta per le semifinali di un torneo del Grande Slam approdando tra le prime quattro agli US Open.

La francese ha ottenuto la sua tredicesima vittoria consecutiva e continua a non perdere set – né più di quattro giochi per set – in questo torneo. Nei quarti di finale, la vittima è stata l’americana Coco Gauff, undicesima WTA, semifinalista al Roland Garros e considerata da molti come una delle principali favorite per il titolo, per 6-3 6-4, in 1h34, in un match che avrebbe potuto essere risolto più facilmente in un secondo set ricco di opportunità per entrambe le giocatrici.

Garcia, campionenna a Cincinnati due settimane fa, affronterà in semifinale la tunisina Ons Jabeur, numero cinque del mondo. L’africana è in vantaggio nei testa a testa per 2-0.

Infatti Ons Jabeur ha talmente assaporato la sensazione di giocare la finale di un torneo del Grande Slam e ora le manca solo una vittoria per tornare in un incontro così importante e speciale. La tunisina, numero cinque del ranking WTA, si è imposta su Ajla Tomljanovic, diventando la prima ad assicurarsi un posto in semifinale a Flushing Meadows quest’anno.

Jabeur ha trionfato per 6-4, 7-6(4). La tennista araba si è trovata sotto per 5-3 nel secondo set prima di reagire in grande stile per andare al tie-break e risolvere la questione per 7 punti a 4.

Us Open – Quarti di Finale – Hard

M. Berrettinivs C. Ruud

O. Jabeur vs A. Tomljanovic



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Gauff vs C. Garcia



N. Kyrgios vs K. Khachanov



R. Ram/ J. Salisburyvs H. Nys/ J. Zielinski

M. Demoliner / J. Sousa vs W. Koolhof / N. Skupski



K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs N. Melichar-Martinez / E. Perez



N. Mektic / M. Pavic vs M. Arevalo / J. Rojer



B. Krejcikova/ K. Siniakovavs G. Dabrowski/ G. Olmos

C. McNally / W. Blumberg vs J. Ostapenko / D. Vega Hernandez



S. Sanders / J. Peers vs L. Fernandez / J. Sock



J. Cabal / R. Farah vs L. Glasspool / H. Heliovaara